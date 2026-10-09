¿Por qué leer a Anne Carson? : un diálogo entre el presente y la antigüedad

La canadiense de 76 años Anne Carson es la ganadora del premio Nobel de Literatura para este 2026. Así lo confirmó la Academia Sueca durante el anuncio oficial, que confirmó que Carson fue notificada por teléfono y recibió la noticia con “mucha sorpresa y alegría” mientras se encontraba en Islandia “tomando té y comiendo galletas.”

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¿Quién es Anne Carson?

La escritora ha optado por mantener una vida privada reservada a lo largo de su carrera y ha mencionado que no le gustan las entrevistas, pues la presión para responder algo bueno muchas veces la hace mentir. Sin embargo, en una, con The New Yorker, se le preguntó cuál era su libro reciente más leído. “No leo libros nuevos, solo los viejos, todo lo que leo fue escrito antes del año 50 antes de cristo”, respondió, ¿y cuál sería su recomendación dentro de estos?, “ homero, siempre homero.” añadió Carson.

Lo anterior se explica naturalmente a través de su formación, pues Anne Carson es doctora en estudios clásicos y profesora de esta misma disciplina y literatura comparada en la Universidad de Michigan. Es filóloga, poeta, ensayista, traductora, un poco de todas a la vez, y según la Academia Sueca recibe hoy el reconocimiento por su obra “audaz e inventiva”, que “en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea.”

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¿Qué llama la atención sobre su obra?

A lo largo de su carrera, Carson ha escrito su obra sobre los márgenes, es decir, sobre los límites de los diferentes géneros literarios, de diferentes disciplinas y también, de lo que se acepta cómo literatura y lo que no. Para Carson, la escritura es lo que sucede después de pensar, es el medio que le permite reflexionar y dialogar con sus diferentes inquietudes en el mundo. Le interesa el “error”, la mezcla de diferentes elementos que no se esperan juntos, el diálogo con intertextos, a menudo clásicos y así también, los fragmentos. Fragmentos de memorias, de autores que le suscitan ideas, de fotos, de cartas, también de vacíos y de la propia identidad.

Con todo, la obra de Carson se construye entonces entre “la obsesión del filólogo por las palabras y la del poeta por un nuevo significado” . La autora misma ha confesado que toda su obra nace a raíz de una profunda curiosidad por el origen de las palabras y lo que permiten en el lenguaje.

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“Creo que el arte es algo con lo que ocupar tu mente mientras lidias con la realidad”, mencionó Carson en una entrevista en el 2016 con el crítico Michael Silverblatt. “Cada vez más, lo que hago es tomar cinco cosas. Podrían ser 5 libros sobre mi escritorio o 5 palabras al azar. Intentar hacer mover la mente de una a otra es lo que me permite pensar ”, explicó Carson, por supuesto haciendo referencia a su forma de escribir, y terminó señalando que, a su parecer, el lenguaje puede llegar a ser una forma de inmortalidad.

“Hay momentos en la vida en los que logras olvidarte del tiempo y ahí, eres inmortal”, “creo que el lenguaje permite eso”, detener el tiempo,

De los clásicos a la actualidad

La formación clásica es fundamental para su obra, Carson entiende el sentido original de la tragedia griega. En la antigua Grecia, se esperaba que los asistentes pudieran hacer un catarsis emocional a través de la experiencia de asistir al teatro. Presenciarlas les permitía casi que vivirlas y confrontarse con sus propias dudas y dolores.

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Podría decirse que la obra de Carson refleja algo similar, sus obsesiones e intereses parten de la tradición clásica pero parecen ser solo una excusa para desatar el diálogo con lo que implica vivir en el mundo actual. El deseo, la pérdida, el amor, el cuerpo y la vergüenza, son algunas de sus obsesiones y así, se presenta la antigüedad cómo algo vivo, que todavía suscita las mismas preguntas sobre la vida.

La obra de Carson se preocupa por ver lo clásico y lo antiguo, no cómo información en un archivo, sino cómo una materia viva con la que todavía hoy se puede interactuar.

¿Cómo empezar a leer a Carson?

Autobiografía de rojo (1998) es una de sus obras más reconocidas, se trata de una novela escrita en verso que dialoga directamente con el mito griego de Gerión, un monstruo rojo derrotado por Herácles. La obra transforma el personaje y lo convierte en un personaje contemporáneo que lidia con la soledad y el dolor.

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Por otro lado, Nox (2010) es una exploración del vacío, de lo que falta y de cómo se lidia con la pérdida, está inspirada en el duelo propio de Carson por la pérdida de su hermano. Es un archivo material íntimo, contiene fotos, cartas, fragmentos de recuerdos y su punto de partida es el poema 101 de Catulo, escrito tras la muerte del poeta latino.

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Ambas obras son muestras del particular estilo de Carson pero quizás, para saber por dónde empezar a leerla conviene seguir sus propias recomendaciones.

En entrevista, Carson ha compartido su punto de vista frente a la escritura. Menciona que el oficio de un escritor es “estar atento a las pequeñas cosas”, de la vida, de las personas que creemos conocer y de sus acciones que damos por sentadas en la cotidianidad. Con el humor que la caracteriza, añadió que “notar las cosas grandes es para gente cómo Descartes, yo no puedo hacer eso” sin embargo, “notar las pequeñas hace la diferencia.”

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Esta forma de mirar el mundo no solo le ha sido valioso para su escritura, sino que le permite ser reconocida hoy con un premio Nobel de Literatura.

¿Por dónde empezar?, a escribir o a leer, “siempre por el medio”, ha reiterado Carson varias veces. Sin pensar mucho por dónde, en el medio, solo empezar.