El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró durante su visita oficial a Bogotá que el Gobierno de Donald Trump respaldará a Colombia para fortalecer las operaciones contra los carteles del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. El funcionario destacó el plan que le presentó el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y aseguró que permitirá poner a las Fuerzas Militares y a la Policía en una posición ofensiva contra estas estructuras.

“El plan que vi hoy de este hombre que sé que tiene el título de ministro, pero antes tenía el título de general, es uno que va a poner a sus tropas, a las Fuerzas Militares colombianas y a la Policía en una posición para pasar a la ofensiva contra estos carteles de la droga de una manera que nunca antes han visto”, afirmó Hegseth.

El secretario de Guerra aseguró que el presidente Donald Trump envía sus saludos a las autoridades y al pueblo colombiano y explicó que su misión es continuar con las políticas que el mandatario estadounidense viene implementando en su país para garantizar la seguridad de las comunidades y combatir las drogas, las pandillas y la criminalidad.

En ese sentido, presentó un balance de las medidas adoptadas por la administración Trump en Estados Unidos. Aseguró que durante los últimos dos años se han registrado reducciones históricas en los índices de criminalidad, se han deportado integrantes de organizaciones criminales y se ha fortalecido el trabajo de las autoridades policiales. También destacó el cierre de la frontera suroccidental estadounidense para impedir el ingreso de personas, drogas, pandillas y narcoterroristas.

Hegseth sostuvo que las acciones que adelanta Colombia responden a una lucha compartida con Estados Unidos y destacó la incorporación del país como el integrante número 19 de la Coalición de las Américas contra los Carteles (ACCC).

Sobre esta alianza, explicó que reúne a países soberanos que buscan coordinar sus capacidades militares, inteligencia, planeación y cooperación para enfrentar a las organizaciones narcotraficantes transnacionales que afectan la seguridad de toda la región.

“Cuando nos unimos con nuestras capacidades, nuestra planeación, nuestra inteligencia, nuestra alianza y nuestra cooperación, somos más efectivos que nunca para llevar la lucha a esos narcoterroristas”, manifestó.

El funcionario mencionó expresamente a Colombia, Ecuador, Panamá y otros países de Centroamérica y Suramérica, y aseguró que el objetivo es impedir que los carteles encuentren refugio y puedan continuar desarrollando sus actividades criminales en los territorios de la región.

En uno de los apartes más contundentes de su intervención, Hegseth afirmó que los países aliados deben actuar contra un enemigo común, respetando la soberanía, las leyes, las constituciones y las competencias de los congresos de cada Estado.

“Vamos a encontrar, vamos a perseguir, vamos a matar y derrotar a los narcoterroristas”, declaró el secretario de Guerra, quien sostuvo que tanto los ciudadanos estadounidenses como los colombianos merecen vivir en comunidades seguras, sin tráfico de drogas y donde los policías y militares no sean atacados.

Hegseth también aseguró que la cooperación regional podría transformar las condiciones de seguridad de todo el hemisferio occidental y fortalecer a los países participantes.

En cuanto a la relación bilateral, recordó que la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos tiene varias décadas de historia y destacó las capacidades de las Fuerzas Militares colombianas.

“Colombia tiene las Fuerzas Militares más poderosas y efectivas de la región. Hemos trabajado más profundamente con Colombia que nunca antes y ahora simplemente estamos mejorando esa cooperación y esa alianza”, afirmó.

El funcionario reiteró que el presidente Trump y el Departamento de Guerra serán aliados de Colombia en esta estrategia y aseguró que Washington acompañará al Gobierno, al Congreso, a las Fuerzas Militares y a la Policía para proteger la soberanía nacional e impedir que los narcoterroristas encuentren refugio en el territorio colombiano.

“Nunca van a tener un aliado más fuerte que el presidente Trump, el secretario Hegseth y el Departamento de Guerra para trabajar junto a ustedes, su presidente, su Congreso, su país, su pueblo, sus Fuerzas Militares y su Policía”, manifestó.

Finalmente, señaló que espera que Colombia sea sede de una conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles a comienzos de 2027 y aseguró que su visita representa apenas el comienzo de una mayor cooperación entre ambos países.

“Es un honor estar aquí. Esto es apenas el comienzo, espero y creo, de muchas visitas. Por supuesto, siempre son bienvenidos en el Pentágono”, concluyó Hegseth.