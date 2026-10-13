Piedad Bonnett: “Mientras la gente joven lea poesía, creo que el mundo está salvado”

La poeta, novelista y crítica literaria colombiana Piedad Bonett recibió hoy a las cinco de la mañana una llamada de parte de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. En esta, junto a todo el jurado y a Laura García Lorca, se le comunicó que fue escogida entre otros 14 candidatos de habla hispana para recibir el Premio Internacional de Poesía de la Ciudad de Granada Federico García Lorca en su edición número 23. Se trata de uno de los reconocimientos más importantes de la lengua española, que resalta desde el año 2004 la obra de autores que logran mantenerse vigentes y generar un impacto en el panorama literario hispánico.

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Jordi Doce Chamberlain, el presidente de la Fundación Federico García Lorca resaltó junto al jurado la capacidad de Bonnett para escribir sobre “miedos y temas complejos” desde la sencillez. Bonnett, por su parte, recibió la noticia con sorpresa : “Caramba, muchísimas gracias. Me emocionó mucho a estas horas tempranísimas. Muchas muchas gracias.”, mencionó.

La colombiana recibirá la emblemática Luna, una reproducción de la escultura original en bronce inspirada en el universo lorquiano que se entrega junto al reconocimiento en la ciudad de Granada en una fecha aún por definir. Adicionalmente, la suma de 20 mil euros acompaña el premio.

¿Qué significa este reconocimiento?

Cargando el nombre del que es probablemente una de las voces más importantes de la poesía en español, la de Federico García Lorca, el premio busca reconocer “la forma única de mirar y sentir que tienen los poetas”, reconocer a “quienes nos enseñan que un mundo diferente se escribe con versos.”

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Así las cosas, se trata de un reconocimiento internacional de alto valor para la cultura y el arte en el país, que añade además a la ya consolidada voz de Bonnett cómo un referente activo en el escenario cultural del país más allá de la publicación.

Su más reciente poemario La voz de las cosas (2026) explora diferentes recursos, cómo lo dibujos junto al texto y hace parte de una trayectoria que la posiciona cómo una de las poetas más leídas en el mundo hispano.

Yendo más allá, Bonnett reitera su participación activa en escenarios culturales en el país como, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, El Festival Gabo y diferentes conferencias de divulgación, sin mencionar sus aportes a la educación.

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Finalmente, vale la pena mencionar que una obra cómo Lo que no tiene nombre (2013), ampliamente reconocida por la exploración del dolor de la ausencia ante la pérdida de su hijo Daniel, ha sido también inspiración para la creación y la discusión de temas importantes en el país. Fue adaptada por Johan Velandia al teatro y se presentó en una jornada tanto en el Teatro Petra de Bogotá, como en el Festival Internacional de Teatro de Manizales. Su participación en el Festival de Teatro de Medellín está prevista.

Del 9 al 19 de septiembre, en el Teatro Petra: 11 funciones de la obra "Lo que no tiene nombre" basada en el libro de Piedad Bonnett / Foto L Congregación Teatro Ampliar Del 9 al 19 de septiembre, en el Teatro Petra: 11 funciones de la obra "Lo que no tiene nombre" basada en el libro de Piedad Bonnett / Foto L Congregación Teatro Cerrar

¿Por qué es importante la poesía en pleno 2026?

Piedad Bonnett habló en 6am W a propósito del premio Federico García Lorca que recibe hoy y compartió que su poesía se construye muchas veces a partir de paradojas pues, “los seres humanos vivimos paradójicamente siempre y vivimos entre el dolor y la alegría.” Con esto, recordó un poema doloroso que escribió pensando en su hijo Daniel: “pido al dolor que persevere”, escribió, y “hoy me estoy ganando un premio, de manera que bueno, de esto está hecha la vida.”

Piedad Bonnett. Foto: EFE. Ampliar Piedad Bonnett. Foto: EFE. Cerrar

¿Por qué importa la poesía en un mundo que parece decir que no es así?, se le preguntó.

“Eso parece así porque vivimos en unos tiempos veloces y estamos en esta tontería, para decirlo con toda las palabras, de las redes. De la opinadera constante y del ruido”, respondió Bonnett y compartió su experiencia tanto en los salones de clase que siempre se llenaban de alumnos, aunque no tuvieran experiencia leyendo poesía, y en la Feria del Libro, en la que jóvenes se acercaban a mostrarle sus poemas subrayados y a pedirle dedicatorias para gente que quieren.

“Siempre, siempre hay gente que ama la poesía, que escribe poesía, pero sobre todo que lee poesía.”

añadió Bonnett y reiteró que su experiencia personal parece demostrar todo lo contrario a la pregunta: “mientras la gente joven lea poesía, creo que el mundo está salvado.” “Siempre hay fuerzas reivindicadoras de la poesía, lo que pasa es que claro, eso no se alcanza a ver muchas veces, esa corriente secreta de gente unida con la poesía.”

La relación de Bonnett con la ciudad de Granada y el poeta García Lorca ya ha venido forjándose a través del tiempo. En el marco del Festival XXI de Poesía de Granada, la escritora compartió que

“la poesía es una forma de estar en el mundo. Es una forma de mirar.”

Y así, esa es quizás la relevancia que recuerda este premio que recibe hoy. La colombiana, que aborda temas cómo el dolor, el cambio, la pérdida y la memoria, recuerda que, en sus palabras, “no valdría la mirada incisiva sobre el mundo si luego no tuviéramos la capacidad de romper con la racionalidad con la que nos comunicamos diariamente y de reconstruir el lenguaje haciéndolo decir lo que ordinariamente no podemos.

Con todo, “la poesía es un esfuerzo gigante por decir lo inefable, lo que no se puede decir.”