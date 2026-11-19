La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, enfrenta cuestionamientos sobre la autenticidad de sus credenciales académicas y profesionales.

Caracol Radio conoció en las últimas horas una comunicación oficial de la Universidad Nacional, donde desmiente que Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia, sea egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

Tras revisar sus archivos físicos y digitales, la institución aseguró que no encontró registros de su título profesional.

Sobre este hecho, varias reacciones se han generado desde el Congreso de la República, donde le exigen a la congresista que renuncie a su curul.

La Senadora Jennifer Pedraza aseguró que la Luz Verónica Estrada habría accedido a contratos con el estado, presentando de manera irregular su título falso de Ingeniería de Minas y Metalurgia y pidió que renuncie a su curul, para que pueda defenderse ante la ley sin ostentar su fuero como congresista.

“Respeten a la Universidad Pública y al país que dicen proteger. Esto es INACEPTABLE”, aseguró Pedraza.

De otro lado, la militante del Pacto Histórico Jessica Chávez, rechazó la supuesta falsedad en el título profesional de Luz Verónica Estrada y le pide al Comité de Ética de la Colectividad investigar este hecho con total rigurosidad.

“En estricto respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, la congresista debe contar con las garantías para ejercer su defensa y rendir su versión; sin embargo, si los hechos se comprueban, la consecuencia debe ser clara y ejemplarizante: su expulsión inmediata del movimiento” afirmó.

Ana Erazo, Representante a la Cámara del Valle del Cauca por el Pacto Histórico aseguró que proyecto político de la oposición tiene un compromiso histórico con la legalidad y la transparencia y pidió respeto por la Universidad Pública.

“Y aunque respeto el debido proceso de mi compañera, no puedo dejar pasar por alto esta presunción. El comité de ética debe actuar con celeridad y, de ser verdad, la compañera debe renunciar a su curul”. Afirmó.

Por su parte el Representante Miguel Ángel Pinto Rueda del Centro Democrático, aseguró que con esos documentos, al parecer falsos, pudo acceder a varios contratos con el estado, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Aunque nada está probado aún; si se confirma, sería una burla para quienes nos hemos matado estudiando. ¡El mérito para el pacto, sigue en veremos!”, destacó el congresista en sus redes sociales.

Por último, el Representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático Daniel Briceño, aseguró que bajo dirección encargada de Luis Eduardo Llinas Chica en la DIAN, durante enero de 2025 hasta octubre de 2025 del anterior gobierno, fue certificado el título, la tarjeta profesional y experiencia de la Representante Verónica Estrada del Pacto Histórico.

“hoy parecen ser falsos y luego ese mismo director de la DIAN sea nombrado en la UTL de la señora Estrada”, indicó Briceño.