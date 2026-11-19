Estados Unidos oficializó este miércoles 18 de noviembre la entrega de un avión militar Hércules C-130 a Colombia, durante la visita a Bogotá del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. La ceremonia se realizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), con la participación del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y los altos mandos de las Fuerzas Militares.

La aeronave fue entregada a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y tendrá la matrícula FAC 1019. El acto protocolario incluyó la firma de los documentos de donación y un recorrido por el avión, que se incorporará a las capacidades de transporte estratégico y táctico de la institución.

El Hércules C-130 es una de las aeronaves de transporte militar más reconocidas del mundo. Su capacidad le permite movilizar tropas, equipos, vehículos, armamento y grandes volúmenes de carga. También puede cumplir misiones de evacuación aeromédica, lanzamiento de paracaidistas, transporte de ayuda humanitaria y abastecimiento de unidades militares en zonas de difícil acceso.

Una de sus principales ventajas es su capacidad para operar desde pistas cortas y no preparadas, una característica especialmente importante para las operaciones militares en regiones apartadas de Colombia. Dependiendo de su configuración, puede transportar hasta 90 soldados, 64 paracaidistas o 72 camillas.

Con esta incorporación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana recupera parte de su capacidad de transporte aéreo, afectada por la pérdida de una aeronave Hércules en el accidente ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que murieron 66 personas.

La entrega se produjo en el marco de la agenda de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos. Durante su visita, Hegseth sostuvo reuniones con el ministro de Defensa y la cúpula militar para abordar asuntos de seguridad regional, lucha contra el narcotráfico, operaciones contra organizaciones criminales y amenazas relacionadas con el uso de drones cargados con explosivos.

Además de la entrega del avión, el Gobierno colombiano busca avanzar en la cooperación para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares y la lucha contra las estructuras criminales que operan en el territorio nacional.

Por su parte el ministro de Defensa, Jorge Mora, anunció que Colombia será sede del próximo foro de la Alianza contra los Carteles de las Américas, una coalición integrada por 19 países que busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio. El encuentro se realizará en Medellín durante los primeros meses de 2027, según informó el funcionario en medio de la visita a Colombia del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

“También hemos hablado hoy con el secretario de que el próximo foro de la Alianza contra los Carteles de las Américas, de 19 países que suscribimos esta gran coalición, va a ser en la ciudad de Medellín el próximo año, en los primeros meses”, señaló Mora.

El ministro también reveló que Colombia asumirá el liderazgo de uno de los cuatro nodos que conforman esta alianza: el Nodo del Caribe. Además, compartirá con Ecuador el Nodo del Pacífico.

“De manera que Colombia lleva dos esfuerzos importantes en este gran trabajo que estamos haciendo en la coalición contra carteles”, explicó.

Durante su intervención, Mora destacó el respaldo de Estados Unidos en materia de asesoramiento, asistencia y capacidades durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, y aseguró que estos apoyos han contribuido a los resultados presentados por la Fuerza Pública.

“Gracias a sus hombres, a sus capacidades, a su asesoría, a su asistencia permanente durante estos 100 días, hemos logrado estos resultados que el pueblo colombiano hoy reconoce”, afirmó.

El jefe de la cartera de Defensa también agradeció la donación del avión C-130 Hércules por parte de Estados Unidos, cuya entrega se realizó durante la ceremonia en CATAM, en Bogotá. Explicó que esta aeronave permitirá fortalecer la movilidad de los uniformados y las capacidades de abastecimiento de las Fuerzas Militares.

“Un avión que nos va a permitir fortalecer la movilidad de nuestros hombres, los abastecimientos y usted bien sabe lo que representa una capacidad de este avión de carga tan importante”, manifestó el ministro, quien agradeció personalmente la presencia de Hegseth para realizar la entrega.

Finalmente, Mora aseguró que Colombia y Estados Unidos continuarán fortaleciendo su cooperación junto con los otros países de la coalición para combatir el narcotráfico en la región.