Atenea abrirá convocatoria para estudiar 100% gratis en 2027 con ayudas de hasta 1 SMMLV
Jóvenes a la E abre una nueva convocatoria dirigida a estudiantes de instituciones de educación superior públicas. Conozca los requerimientos y beneficios.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA), cuenta con el programa Jóvenes a la E – Instituciones Públicas, una estrategia que busca brindar apoyo a los estudiantes y contribuir a la permanencia de sus proyectos académicos.
Esta convocatoria contempla más de 1.132 cupos en instituciones de educación superior pública. Los apoyos están dirigidos a jóvenes que ya cuentan con admisión en alguna de las instituciones participantes y requieren de apoyo para continuar su formación.
Para el proceso de 2027, los interesados deben estar atentos a la publicación oficial de la Agencia Atenea para poder consultar las condiciones y el cronograma, pues las fechas de inscripción y los periodos académicos admitidos pueden cambiar entre convocatorias.
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¿Cuáles son las instituciones que tienen convenio con Jóvenes a la E6?
La convocatoria Jóvenes a la E6 – Instituciones Públicas está dirigida a jóvenes de hasta 28 años, bachilleres de colegios de Bogotá y residentes en la ciudad, que hayan sido admitidos para iniciar su formación en 2027-1 en alguna de las instituciones participantes:
De acuerdo con el comunicado oficial entregado por la agencia, las instituciones incluidas son:
- Universidad Nacional de Colombia.
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Universidad Pedagógica Nacional.
- Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC).
- SENA Regional Distrito Capital (por primera vez en formación en técnicos laborales).
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¿Qué beneficios ofrece Jóvenes a la E6?
Los jóvenes seleccionados pueden recibir diferentes apoyos para favorecer su permanencia en el sistema educativo. Entre los beneficios contemplados en la convocatoria se encuentran:
- Apoyos en especie (como transporte).
- Acciones de bienestar estudiantil integral, según la oferta de la institución.
- Apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por período académico.
Estos beneficios buscan reducir las dificultades y causas por las que los jóvenes se ven obligados a pausar o finalizar sus estudios.
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¿Requisitos de Jóvenes a la E6?
Las personas interesadas en acceder al programa de Jóvenes a la E6 públicas deberán cumplir, por el momento, las siguientes condiciones:
- Haber sido admitido/a en alguna de las instituciones oficiales para el período 2027-1 o 2027-2.
- Haber realizado la inscripción del programa a través de la plataforma SICORE de la Agencia Atenea durante las fechas establecidas.
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¿Cómo inscribirse en Jóvenes a la E6?
El proceso de postulación se realiza a través de SICORE, plataforma de la agencia ATENE encargada de gestionar las inscripciones y permitir el seguimiento a las convocatorias. Cuando la convocatoria se encuentre abierta, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a la página web de SICORE.
- Crear usuario y contraseña en la plataforma SICORE, o ingresar si ya tiene una cuenta.
- Diligencie o actualice la hoja de vida y cargue los documentos requeridos.
- Seleccione la institución y el programa en el que fue admitido.
- Confirme los datos de contacto y finalice la inscripción.
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¿Cuándo son las fechas de postulación de Jóvenes a la E6?
Según el comunicado brindado por la agencia, las fechas de apertura y cierre son las siguientes:
- Fecha de apertura: Sábado, 7 de noviembre de 2026 a las 8:00 A. M.
- Fecha de cierre: Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 9:00 P. M.
Recuerde que el calendario oficial para esta convocatoria no se encuentra definido a la publicación de esta nota; por ello, se recomienda estar atento a los canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la agencia ATENEA.
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