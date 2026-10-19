Atenea abrirá convocatoria para estudiar 100% gratis en 2027 con ayudas de hasta 1 SMMLV

Imagen de fondo tomada de Getty Imagenes (Crédito: Jeff Greenberg / Colaborador) // Logo tomado de la agencia ATENEA

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA), cuenta con el programa Jóvenes a la E – Instituciones Públicas, una estrategia que busca brindar apoyo a los estudiantes y contribuir a la permanencia de sus proyectos académicos.

Esta convocatoria contempla más de 1.132 cupos en instituciones de educación superior pública. Los apoyos están dirigidos a jóvenes que ya cuentan con admisión en alguna de las instituciones participantes y requieren de apoyo para continuar su formación.

Para el proceso de 2027, los interesados deben estar atentos a la publicación oficial de la Agencia Atenea para poder consultar las condiciones y el cronograma, pues las fechas de inscripción y los periodos académicos admitidos pueden cambiar entre convocatorias.

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¿Cuáles son las instituciones que tienen convenio con Jóvenes a la E6?

La convocatoria Jóvenes a la E6 – Instituciones Públicas está dirigida a jóvenes de hasta 28 años, bachilleres de colegios de Bogotá y residentes en la ciudad, que hayan sido admitidos para iniciar su formación en 2027-1 en alguna de las instituciones participantes:

De acuerdo con el comunicado oficial entregado por la agencia, las instituciones incluidas son:

Universidad Nacional de Colombia.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Universidad Pedagógica Nacional.

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC).

SENA Regional Distrito Capital (por primera vez en formación en técnicos laborales).

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¿Qué beneficios ofrece Jóvenes a la E6?

Los jóvenes seleccionados pueden recibir diferentes apoyos para favorecer su permanencia en el sistema educativo. Entre los beneficios contemplados en la convocatoria se encuentran:

Apoyos en especie (como transporte).

Acciones de bienestar estudiantil integral, según la oferta de la institución.

Apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por período académico.

Estos beneficios buscan reducir las dificultades y causas por las que los jóvenes se ven obligados a pausar o finalizar sus estudios.

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¿Requisitos de Jóvenes a la E6?

Las personas interesadas en acceder al programa de Jóvenes a la E6 públicas deberán cumplir, por el momento, las siguientes condiciones:

Haber sido admitido/a en alguna de las instituciones oficiales para el período 2027-1 o 2027-2.

Haber realizado la inscripción del programa a través de la plataforma SICORE de la Agencia Atenea durante las fechas establecidas.

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¿Cómo inscribirse en Jóvenes a la E6?

El proceso de postulación se realiza a través de SICORE, plataforma de la agencia ATENE encargada de gestionar las inscripciones y permitir el seguimiento a las convocatorias. Cuando la convocatoria se encuentre abierta, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web de SICORE. Crear usuario y contraseña en la plataforma SICORE, o ingresar si ya tiene una cuenta. Diligencie o actualice la hoja de vida y cargue los documentos requeridos. Seleccione la institución y el programa en el que fue admitido. Confirme los datos de contacto y finalice la inscripción.

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¿Cuándo son las fechas de postulación de Jóvenes a la E6?

Según el comunicado brindado por la agencia, las fechas de apertura y cierre son las siguientes:

Fecha de apertura: Sábado, 7 de noviembre de 2026 a las 8:00 A. M.

Sábado, 7 de noviembre de 2026 a las 8:00 A. M. Fecha de cierre: Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 9:00 P. M.

Recuerde que el calendario oficial para esta convocatoria no se encuentra definido a la publicación de esta nota; por ello, se recomienda estar atento a los canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la agencia ATENEA.

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