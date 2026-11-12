Becas Curtin–COLFUTURO 2027: Dan hasta 6 mil dólares australianos y descuento en matrícula

Muchos colombianos que ya tiene su carrera profesional buscan ampliar sus conocimientos por medio de doctorados o maestrías, una de las opciones que son consideradas es hacer estos estudios en el exterior, es por eso que, Colfuturo abre una nueva opción de becas junto a la Curtin University. Le contamos los detalles:

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¿Qué son las becas Curtin – COLFUTURO 2027?

Curtin University y COLFUTURO ofrecen una oportunidad para profesionales colombianos interesados en cursar maestrías o doctorados en Perth, una ciudad reconocida por su entorno académico y de innovación.

Las Becas Curtin University–COLFUTURO 2027 permiten acceder a descuentos en la matrícula y apoyos complementarios para fortalecer el dominio del inglés.

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¿Qué ofrece esta beca?

Curtin University contempla una beca equivalente al 25 % del valor de la matrícula para estudiantes elegibles que hayan sido seleccionados en el Programa Crédito Beca de COLFUTURO.

Adicionalmente, quienes necesiten fortalecer su inglés antes de iniciar el posgrado podrán acceder a un beneficio de hasta 6.780 dólares australianos (AUD) para formación en Curtin English.

Estos apoyos pueden otorgarse hasta por dos años para maestrías y cuatro años para doctorados, de acuerdo con las condiciones del convenio.

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Requisitos

Tener nacionalidad colombiana, contar con título de pregrado, cumplir las condiciones de admisión de Curtin University y ser seleccionado en el Programa Crédito Beca de COLFUTURO.

Tenga en cuenta que el beneficio universitario está vinculado al Programa Crédito Beca, que incluye financiación mediante crédito y condiciones específicas para su eventual condonación. No representa una beca completa ni una financiación automática.

Fechas para inscribirse

Tenga en cuenta las siguientes fechas para que haga sus respectivas inscripciones:

Fecha de apertura: 4 de enero de 2027.

4 de enero de 2027. Fecha de cierre: 4 de marzo de 2027.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben identificar un programa académico en Curtin University, revisar sus requisitos de admisión y presentar su solicitud al Programa Crédito Beca de COLFUTURO durante el periodo establecido.

Los resultados de la convocatoria están previstos para el 18 de mayo de 2027. La asignación de los beneficios universitarios dependerá del cumplimiento de las condiciones correspondientes.

URL oficial de la oferta: Becas Curtin University–COLFUTURO 2027

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