Universidades en Bogotá ofrecen becas y descuentos para estudiar en 2027: listado con requisitos. Getty Images

En Colombia, pese a los avances en términos de cobertura, los estudiantes que se gradúan del colegio siguen viendo dificultades de acceso para continuar con sus estudios en la educación superior debido a carencias económicas.

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La situación es tal que de cada 100 bachilleres graduados en el país, solo 39 logran ingresar a alguna institución de educación superior, de acuerdo con una investigación del Centro de Estudios e Investigación en Administración (CEIPA).

En ese sentido, conviene conocer cuáles son las becas, descuentos y apoyos económicos en general que la institución de educación superior en Bogotá está ofreciendo para los jóvenes que buscan continuar sus estudios en 2027.

Becas y descuentos para educación superior en Bogotá 2027

Entre las universidades e instituciones de educación superior que ofrecen becas y descuentos para sus aspirantes en 2027 se encuentran las siguientes:

Uniagustiniana

Como apoyo a los estudiantes que tienen dificultades económicas, la Uniagustiana anunció la congelación de todas sus tarifas para el primer semestre de 2027, lo que permitirá que los estudiantes mantengan los mismos costos de 2026.

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Asimismo, la institución ofrece inscripción gratuita para todos sus programas académicos, entre los que se incluyen 19 pregrados y ocho especializaciones, disponibles en modalidad presencial y 100% virtual.

Fundación Universitaria Horizonte

La Fundación Universitaria Horizonte presentó un paquete de auxilios económicos con descuentos del 25 % al 60 % en el costo de la matrícula, hasta diciembre 2026.

Los programas con el beneficio son:

Administración de empresas.

Contaduría pública (presencial y virtual).

Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo (presencial y virtual).

Derecho.

Gastronomía.

Ingeniería en software (presencial y virtual).

Especialización en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA).

Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo (presencial y virtual).

Especialización en Gerencia de Proyectos (presencial y virtual).

Especialización en Gerencia de la Calidad (presencial y virtual).

Además, los siguientes contarán con un descuento entre el 25 % y el 43 % para la matrícula:

Técnico profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (presencial y virtual).

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. (virtual)

Los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano contarán con auxilios económicos en los estudios de técnico laboral en Operación y Manejo de Base de Datos (presencial y virtual) y técnico laboral en Auxiliar de Sistemas Informáticos (presencial y virtual).

Fundación Universitaria Juan N. Corpas

La Corpas ofrece 10 % de descuento en el valor del semestre (con tarifas de 2026) para los programas de:

Medicina

Enfermería

Licenciatura en Lenguas Extranjeras

Entre otros beneficios ofertados por la institución se encuentran:

El valor del curso premédico será abonado al costo de la matrícula de Medicina.

Ayuda institucional del 50 % en toda la carrera para el programa de Música.

Institución Universitaria Colombo Americana (UNICA)

La institución presenta su beca ‘Primeros pasos’, con la que brinda apoyo económico para facilitar el acceso al programa de licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés.

El beneficio de la beca abarca los cuatro años de la formación, de la siguiente manera:

Primer año: 75% de apoyo económico.

75% de apoyo económico. Segundo año: 50% de apoyo económico.

50% de apoyo económico. Tercer año: 25% de apoyo económico.

25% de apoyo económico. Cuarto año: sin descuento.

Politécnico Grancolombiano

El Politécnico Grancolombiano ofrece un amplio sistema de ayudas económicas, entre ellas:

1.200 y 1.500 becas semestrales entre el 25 % y el 100 % del valor de la matrícula para nuevos y antiguos estudiantes.

del valor de la matrícula para nuevos y antiguos estudiantes. Inscripciones gratuitas y alivios económicos de hasta el 45 % para valor de matrícula, además de facilidades de pago en dos cuotas para estudiantes nuevos en su primer semestre.

para valor de matrícula, además de facilidades de pago en dos cuotas para estudiantes nuevos en su primer semestre. Egresados de pregrado pueden tener descuento del 20 % para estudios de posgrado, en un beneficio que se extiende al primer grado de consanguinidad.

para estudios de posgrado, en un beneficio que se extiende al primer grado de consanguinidad. Línea de crédito estudiantil ‘CrediPoli’ para financiación de hasta el 100 % del valor total, con o sin codeudor y sin requisitos de ingresos elevados.

para financiación de hasta el 100 % del valor total, con o sin codeudor y sin requisitos de ingresos elevados. Beca de emergencia para estudiantes afectados por el terremoto, a través de la Fundación Huella Grancolombiana.

Corporación Universitaria CENDA

Cenda ofrece las ‘Becas de Apoyo Social’ con descuentos de hasta el 60 % en el valor de la matrícula para estudios profesionales, entre los que se encuentran:

Trabajo social

Ingeniería administrativa

Marketing y negocios digitales

Creación escénica

Maestría en Artes Visuales

Esta iniciativa se extiende también para los estudios de posgrado, brindando descuento para especializaciones como:

Deporte y desarrollo social

Infancias y juventudes

Gerencia Social

Prácticas de movimiento expandidas

Cultura para la innovación social

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