ATENEA publicó fechas y requisitos para Jóvenes a la E 2027: lista de universidades y más

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La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA) anunció la sexta edición del programa Jóvenes a la E, con la que busca facilitar el acceso a la educación superior de estudiantes graduados de colegios de Bogotá.

En esta convocatoria, el Distrito planea ofrecer hasta 3.000 becas para estudiantes en 39 instituciones privadas de educación superior. La iniciativa ofrece el desarrollo de programas universitarios, técnicos y tecnológicos profesionales.

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¿Qué beneficios ofrece Jóvenes a la E?

Quienes sean beneficiarios del programas recibirán dos beneficios principales para facilitar el ingreso y la permanencia en la institución:

Financiación de la matrícula: ATENEA cubrirá el valor total de la matrícula de cada periodo académico, que será entregado directamente a la institución superior en la que se encuentra el estudiantes. Apoyo económico de sostenimiento: los beneficiarios recibirán por parte de la entidad hasta un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) por cada periodo académico cursado.

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¿Cuáles son los requisitos de Jóvenes a la E?

La convocatoria esta dirigida a bachilleres que cumplan con las condiciones establecidas por ATENEA. Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser bachiller egresado de un colegio de Bogotá o estudiantes de grado once que tenga previsto graduarse antes del inicio del 2027.

o estudiantes de grado once que tenga previsto graduarse antes del inicio del 2027. Tener máximo 28 años al cierre de la convocatoria.

al cierre de la convocatoria. Haber presentado prueba Saber 11 en Bogotá.

en Bogotá. No haber sido beneficiario de Jóvenes a la E, Fest ATENEA u otros fondos distritales de educación superior.

de Jóvenes a la E, Fest ATENEA u otros fondos distritales de educación superior. No haber cursado ningún programa de educación superior durante 2026. Aquellos que hayan realizado estudios técnicos o tecnológicos deberán de haberlo culminado y aparecer como graduados.

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¿Cuáles son las universidades que participan en Jóvenes a la E?

Los beneficiarios podrán consultar programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios en áreas como ingeniería, salud, ciencias económicas, derecho, ciencias sociales, artes, diseño, comunicación, educación y arquitectura, en alguna de las siguientes 39 instituciones privadas de educación superior en Bogotá:

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad Santo Tomás

Universidad Externado de Colombia

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Universidad Central

Universidad de La Sabana

Universidad del Rosario

Universidad de San Buenaventura

Universidad Sergio Arboleda

Universidad El Bosque

Universidad Manuela Beltrán

Universidad La Gran Colombia

Universidad de La Salle

Universidad Libre

Universidad de los Andes

Universidad Piloto de Colombia

Universidad Antonio Nariño

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA)

Universidad FUCS

Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Fundación Universitaria Los Libertadores

Politécnico Grancolombiano

Fundación Universitaria del Área Andina

Uniempresarial

Institución Universitaria Colombo Americana (ÚNICA)

Fundación Universitaria Compensar

Fundación Universitaria Sanitas

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Universidad EAN

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Iberoamericana

Uniagustiniana

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá (FABA)

Fundación Politécnico Minuto de Dios (TEC MD)

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)

Fundación Universitaria Cafam (Unicafam)

Fundación de Educación Superior Nueva América

Universidad ECCI

Tenga en cuenta que la disponibilidad de carreras y cupos cambia según cada institución, por ello se recomienda revisar las postulaciones con atención.

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¿Cómo inscribirse a Jóvenes a la E 2027?

El proceso de postulación se realiza por internet mediante el Sistema de Información de ATENEA (SICORE). Los interesados deben completar los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial de convocatorias de ATENEA.

Seleccionar la convocatoria Jóvenes a la E 6, Educación Superior en Instituciones Privadas.

Educación Superior en Instituciones Privadas. Acceder a la plataforma SICORE y crear una cuenta con los datos personales o iniciar sesión.

Ingresar al módulo de hoja de vida, completar la información solicitada y cargar los documentos requeridos.

Dirigirse al módulo de inscripciones y seleccionar la sexta convocatoria de Jóvenes a la E.

Elegir hasta tres programas de formación y organizarlos según el orden de preferencia.

y organizarlos según el orden de preferencia. Revisar la información registrada y enviarla.

La entidad recomienda verificar los requisitos particulares de cada programa, ya que algunas universidades pueden solicitar puntajes mínimos en Saber 11, entrevistas o pruebas adicionales.

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Cronograma Jóvenes a la E 2027

Para acceder al programa de su interés, tenga en cuenta las siguientes fechas:

Convocatoria: del 12 al 18 de noviembre de 2026.

del 12 al 18 de noviembre de 2026. Publicación de resultados: 29 de diciembre de 2026.

29 de diciembre de 2026. Inicio de clases: enero de 2027.

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