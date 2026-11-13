Director del SENA niega privatización de la entidad y aclara los cambios que prepara para 2027

Conozca los pasos que debe seguir para presentar la prueba y el tiempo que tiene para completar el examen | Getty Images/ SENA

Educación

El director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Fray Ricardo Torres, negó que exista un proceso de privatización de la entidad y aseguró que su administración no está promoviendo ninguna iniciativa para cambiar su naturaleza pública.

“Esta Dirección General no está promoviendo ningún proceso de privatización. El SENA es una entidad pública, al servicio de los colombianos, y su misión de ofrecer formación profesional integral y gratuita permanece intacta”, afirmó Torres.

El funcionario también aclaró que la articulación de la institución con empresarios, universidades, trabajadores y organizaciones sociales busca generar oportunidades de formación y empleo, pero no implica modificar su carácter público.

La declaración se conoció durante el Encuentro de Directivos de la Macrorregión Pacífico, realizado en Popayán, Cauca. Allí se reunieron los equipos de las regionales de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó para revisar los proyectos en marcha, las necesidades de cada territorio y las prioridades de la entidad para 2027.

¿Qué cambios plantea el SENA para 2027?

Durante el encuentro, Torres presentó los principales asuntos que estarán en la planeación institucional del próximo año. La agenda contempla modernizar la infraestructura, ampliar la oferta de formación, fortalecer los procesos internos y mejorar las condiciones para el desarrollo de las labores de los instructores.

Uno de los ejes será la transformación digital y la innovación institucional. Esto implica revisar los procesos de la entidad e incorporar herramientas tecnológicas que permitan mejorar su funcionamiento y hacer más eficientes los servicios de formación.

También se busca que los programas de capacitación respondan mejor a las necesidades de cada región y a las demandas de los sectores productivos. Para ello, se plantea revisar qué formación requiere cada territorio y cómo ampliar las oportunidades de empleo y emprendimiento para los aprendices.

Las mesas de trabajo con las regionales también permitieron revisar los proyectos que están en ejecución e identificar necesidades particulares de cada departamento, con el propósito de incorporarlas en la planeación del próximo año.

El debate sobre el futuro de la entidad

Frente a las versiones sobre una eventual privatización, el director insistió en que modernizar el SENA y establecer alianzas con otros sectores no significa entregar la institución a privados ni cambiar su naturaleza jurídica.

En ese sentido, invitó a aprendices, trabajadores, organizaciones sindicales y ciudadanía a participar en la discusión sobre el futuro de la entidad, pero pidió que el debate se desarrolle con información verificable.

“Planear el 2027 no es privatizar el SENA, es asumir responsablemente el deber de garantizar su futuro público”, sostuvo Torres.