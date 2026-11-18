El proyecto reunirá al preescolar Navíos y a los colegios Palmares y Almería en un entorno diseñado para fortalecer el aprendizaje y el acompañamiento a las familias de la Sabana Centro.

El 14 de noviembre, la comunidad educativa se reunió para celebrar este avance con la bendición de la primera piedra. La jornada incluyó una cápsula del tiempo con mensajes de las tres instituciones y una experiencia de realidad aumentada que permitió a los asistentes conocer el proyecto.

“Con este campus queremos dejar un legado a las familias y acompañar los proyectos de vida de quienes nos eligen”, señaló Armando Gómez, director ejecutivo de Aspaen, durante el evento.

Los colegios Palmares y Almería y el preescolar Navíos ya operan en Chía en una sede temporal, donde continuarán sus actividades hasta el traslado al nuevo campus.

Este estará ubicado en el sector del Puente del Común, cerca de la Universidad de La Sabana, y su entrega está prevista para febrero de 2028.

Las tres instituciones se trasladarán de manera simultánea y conservarán su identidad como colegio femenino, colegio masculino y preescolar mixto, respectivamente.

Un ecosistema educativo para aprender a lo largo de la vida El Ecosistema Educativo Aspaen Chía conecta instituciones, espacios y oportunidades de formación para acompañar las distintas etapas de la vida.

En el nuevo campus, esta visión se concreta en la articulación del preescolar y los dos colegios, con espacios propios y áreas compartidas que facilitarán la continuidad de la trayectoria escolar.

Esta propuesta se enmarca en el lifelong learning, o aprendizaje a lo largo de la vida: desde los primeros meses con Baby Care, pasando por el preescolar y el colegio, hasta la educación universitaria, los posgrados y la formación empresarial y directiva en una escuela de negocios.

La cercanía de la Universidad de La Sabana, INALDE Business School y la Clínica Universidad de La Sabana sitúa al campus en un entorno que reúne educación, investigación, formación directiva y atención en salud.

Una estrategia metodológica propia desde la primera infancia

En el preescolar, la propuesta se apoya en GROW, la estrategia pedagógica propia de los preescolares Aspaen, que comprende cuatro componentes: G (Guidance), R (Recognition), O (Opportunity) y W (Wonder).

A través del juego, la exploración y los proyectos lúdicos integrales, los niños participan activamente en su aprendizaje, mientras los docentes diseñan experiencias que respetan sus ritmos de desarrollo.

La estrategia promueve la autonomía, la creatividad y la colaboración, y busca fortalecer las funciones ejecutivas, capacidades que permiten organizar acciones, regular el comportamiento y responder a nuevos desafíos.