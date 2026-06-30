Energía Atenea, la nueva empresa que operará el servicio de energía en el Cesar

El Grupo EPM anunció oficialmente la creación de Energía Atenea, la nueva empresa que asumirá la distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica en gran parte del departamento del Cesar, como parte de una estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar la atención a los usuarios.

El anuncio fue realizado por el gerente de Afinia, Ricardo Arango, durante un conversatorio en Valledupar, donde explicó que la nueva compañía iniciará operaciones el próximo 1 de agosto, una vez culminen las pruebas técnicas y administrativas para su puesta en marcha.

“La creación de Atenea responde a la necesidad de administrar este mercado con un modelo diferente. Separar no significa abandonar; significa darle al Cesar una empresa especializada en sus propias necesidades”, afirmó el directivo.

La nueva empresa atenderá 363.000 clientes, distribuidos en 19 municipios del Cesar, además de 10 municipios de Bolívar y seis del Magdalena, zonas definidas con base en la configuración de los circuitos eléctricos y no por los límites político-administrativos.

La operación contará con 12 oficinas, administrará 55 subestaciones, 73 transformadores de potencia, 118 circuitos eléctricos y cubrirá un territorio de aproximadamente 25.500 kilómetros cuadrados, donde habitan cerca de 1,1 millones de personas.

Continuarán las inversiones

El gerente de Afinia aseguró que la creación de Energía Atenea no modificará los compromisos de inversión adquiridos por el Grupo EPM.

Recordó que desde 2020 la compañía ha invertido 3,158 billones de pesos en los territorios donde opera, de los cuales 475.000 millones han sido destinados al Cesar.

Entre las obras destacó la entrada en funcionamiento de la nueva subestación Guatapurí, la ampliación de circuitos y la construcción de un nuevo conductor hacia Chiriguaná y Curumaní.

Para este año, el presupuesto de inversiones asciende a 800.000 millones de pesos, recursos que, aseguró, continuarán ejecutándose con la nueva empresa.

Arango explicó que la decisión de crear Energía Atenea obedece también a la difícil situación financiera que enfrenta Afinia.

Según indicó, la empresa registra pérdidas cercanas a 100.000 millones de pesos mensuales, debido principalmente al alto nivel de pérdidas de energía y al bajo recaudo.

Mientras el promedio nacional de pérdidas ronda el 15 %, en el Cesar supera el 40 %, y el recaudo apenas alcanza el 60 %, muy por debajo del promedio nacional.

El gerente sostuvo que una operación independiente permitirá concentrar esfuerzos para reducir estos indicadores y garantizar la sostenibilidad del servicio.

“No estamos abandonando el Cesar”

Frente a las versiones que señalaban una eventual salida de Afinia del departamento, Arango fue enfático en afirmar que la creación de Energía Atenea representa exactamente lo contrario.

“El Grupo EPM tiene vocación de permanencia. Lo que estamos haciendo es crear una empresa especializada para atender mejor al Cesar y garantizar un servicio más eficiente y sostenible para los usuarios”, concluyó.