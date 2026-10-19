AVANZA TEC presenta 52 cursos gratuitos dirigidos por Google, Microsoft y Huawei: ¿Cómo participar?

La estrategia ‘AVANZA TEC’ del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (TIC), en colaboración con aliados del sector informático, promueve un espacio académico y formativo para el desarrollo de las capacidades en la innovación tecnológica para estudiantes en nivel de técnicos, tecnológicos y profesionales, así como para empresarios y emprendedores.

El programa cuenta con más de 52 cursos en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, programación, analítica de datos, servicios en la nube, internet de las cosas y redes.

La oferta de cursos se encuentra dividida por niveles, desde básico a avanzado, con idiomas en español e inglés, acompañado de la intensidad de tiempo, teniendo espacios menores a 20 horas y de entre 61 a 120 horas de formación.

De esta manera se dan más oportunidades para incursionar en el mundo de las tecnologías emergentes y la transformación de la industria, adoptando nuevas capacidades necesarias dentro del mercado laboral.

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Cursos para tomar de la estrategia ‘AVANZA TEC’

Los 52 espacios académicos se tomarán de manera virtual (algunas con sesiones en vivo), en los que se especificará de qué tratarán y las habilidades que se trabajarán. Estos son algunos de los cursos disponibles, dirigidos cada uno por distintos aliados y compañías con gran reconocimiento a nivel internacional:

Emprendimiento en la Era Digital (Cisco)

(Cisco) Introducción al análisis de datos de Microsoft (Microsoft)

(Microsoft) Líder de IA generativa (Google)

(Google) Certificación HCIA Big Data V3.5 (Huawei)

(Huawei) Curso en Uso Didáctico de las TIC (Tec Monterrey)

(Tec Monterrey) Herramientas avanzadas para la Toma de Decisiones Basada en Datos (IBM)

(IBM) Diseño de Bases de Datos (Oracle Academy)

(Oracle Academy) Análisis de datos con Microsoft Power BI ( It Colombia)

( It Colombia) GeoAnalítica: Transforma datos en decisiones (ESRI Colombia)

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Habilidades que se desarrollarán dentro de los cursos

Las capacidades que se fortalecerán en la gran mayoría de espacios académicos están orientadas a mejorar a los profesionales en el uso de:

IA.

Manejo y análisis de datos.

Ciberseguridad.

Software.

Manejo de herramientas de Google.

Búsqueda.

Networking.

Bases de datos.

Cada curso, para oficializar el cumplimiento, le dará a cada persona un certificado o insignia digital que acredite su participación y finalización del espacio.

¿Cómo inscribirse para algún curso de la estrategia ‘AVANZA TEC’?

Para los interesados en alguno de los cursos, por medio de la página oficial del Ministerio TIC, se debe llenar un formulario para luego esperar en un lapso de 10 días un nuevo correo instructivo para iniciar oficialmente con el proceso formativo.

El plazo máximo para inscribirse a cualquiera de los espacios es hasta el 30 de octubre y el tiempo de formación será hasta el 10 de diciembre.

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