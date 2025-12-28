Beneficiados de Jóvenes a la E: deben aceptar la beca antes del 29 de diciembre o perderán el apoyo

La Agencia Distrital Atenea hizo un llamado urgente a los jóvenes que fueron seleccionados en la cuarta convocatoria del programa Jóvenes a la E – universidades privadas, para que completen el proceso de aceptación de la beca y no pierdan el beneficio.

El pasado 18 de diciembre se publicaron los resultados oficiales de la convocatoria, en la que 3.850 jóvenes de Bogotá fueron seleccionados para iniciar sus estudios de educación superior en el primer semestre de 2026 con una beca completa.

¿Qué incluye la beca de Jóvenes a la E?

Los beneficiarios del programa recibirán:

• Cobertura del 100 % del valor de la matrícula en universidades privadas aliadas.

• Apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo por semestre, para ayudar con gastos académicos y personales.

¿Qué deben hacer los jóvenes ganadores de Jóvenes a la E?

Desde Atenea explicaron que varios de los seleccionados aún no han aceptado formalmente la beca, un paso obligatorio para asegurar el cupo.

Los ganadores deben:

1. Ingresar con su usuario y contraseña a la plataforma SICOR.

2. Acceder a través de la página oficial www.agenciatenea.gov.co.

3. Firmar la aceptación del beneficio dentro de los plazos establecidos.

Fecha límite para aceptar la beca

La Agencia Distrital Atenea advirtió que los jóvenes que no completen este trámite antes del 29 de diciembre podrían perder la beca, ya que el cupo será reasignado a personas que hacen parte de la lista de elegibles.

“Es súper importante que los ganadores acepten el beneficio, porque de lo contrario podrían perder esta oportunidad que puede cambiar sus vidas”, señaló la entidad.

El llamado es claro: si eres uno de los jóvenes seleccionados en Jóvenes a la E, revisa tu estado cuanto antes, completa el proceso y asegura tu beca para comenzar estudios en 2026.