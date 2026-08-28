Atenea lanza Somos E, una comunidad para jóvenes beneficiarios de becas en Bogotá

Colombia

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – Atenea presentó Somos E, una nueva comunidad dirigida a los jóvenes beneficiarios de las becas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La iniciativa busca ampliar el acompañamiento que reciben los estudiantes más allá del aula y generar conexiones que contribuyan a su desarrollo personal, académico y profesional.

La propuesta parte de la idea de que las trayectorias educativas de los jóvenes no se construyen únicamente en los espacios académicos. Por ello, Somos E pretende crear una red en la que los beneficiarios puedan acceder a nuevas experiencias, fortalecer sus capacidades, encontrar oportunidades y establecer vínculos con otros jóvenes, mentores, aliados y organizaciones.

“Queremos que los jóvenes sepan que cuentan con una comunidad que los acompaña, que reconoce sus capacidades, que los conecta con nuevas oportunidades y que también está presente en esos espacios que ocurren más allá del aula. Con Somos E queremos fortalecer esos vínculos, acompañar sus trayectorias y contribuir a que puedan avanzar y construir sus proyectos de vida”, afirmó Diego Escallón, director (e) de la Agencia Atenea.

Cuatro experiencias para acompañar a los jóvenes

Somos E está integrada por cuatro experiencias diseñadas para responder a distintos intereses y necesidades de los beneficiarios:

Caminos Compartidos: una propuesta de mentorías orientada al acompañamiento y al intercambio de experiencias.

Pase Atenea: conecta a los jóvenes con beneficios y oportunidades ofrecidos por aliados.

Fuerza Joven: busca fortalecer habilidades y promover el liderazgo entre los participantes.

El Parche: un espacio pensado para compartir, participar y vivir nuevas experiencias.

Además de ofrecer actividades y beneficios, la comunidad busca conectar a los jóvenes con actores y organizaciones que puedan aportar a sus procesos. En este componente, los aliados tienen un papel relevante al acercar conocimientos, experiencias, beneficios y oportunidades que amplíen las posibilidades de los participantes.

Una apuesta por fortalecer la permanencia educativa

Uno de los propósitos de Somos E es acompañar de manera más integral a los jóvenes durante sus trayectorias educativas. La estrategia también busca contribuir a reducir factores asociados a la deserción y favorecer que más estudiantes permanezcan en sus programas y logren culminar sus procesos de formación.

Para los beneficiarios, la comunidad representa además un espacio de acompañamiento y conexión entre pares.

“Ser parte de Somos E es saber que no estamos solos en este camino. Habrá momentos difíciles, pero no debemos rendirnos ni dejar que las dificultades nos hagan desertar de nuestros sueños. Esta comunidad nos recuerda que hay oportunidades, personas y espacios que nos impulsan a seguir adelante. Aprovechemos todo lo que Somos E tiene para nosotros y sigamos creyendo que sí es posible”, señaló Carolina Huertas, beneficiaria de Jóvenes a la E y estudiante de Derecho de la Universidad Los Libertadores.