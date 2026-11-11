Deserción universitaria: Estas son las instituciones con mayor tasa de abandono según MinEducación

A través de SPADIES, el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior en Colombia, en su tercera versión, el MinEducación presentó las cifras más recientes de deserción anual, con datos preocupantes para algunos centros de estudio.

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Los datos más recientes de la plataforma incluyen la tasa de deserción de 257 instituciones de educación superior (IES), excluyendo los datos presentados al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Según los resultados, para el 2024 (último año de la muestra), el promedio anual de deserción en la educación superior en Colombia se ubicó en 9,78 % (8,65 % en el nivel universitario), lo cual marca un incremento de 0,81 puntos porcentuales ante la medición de 2023.

Eso sí, teniendo en cuenta que los datos mostrados en los cinco años que analiza el estudio (2020-2024) cargan aún con el impacto de la alteración de las dinámicas de la educación durante la pandemia del COVID.

¿Cuándo se considera que un estudiante desertó de sus estudios?

De acuerdo con el MinEducación, para efectos del estudio del SPADIES, un estudiante es clasificado como “desertor del sistema de educación superior” cuando no se matricula por dos o más periodos consecutivos en algún programa académico.

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Según el análisis, uno de los datos más preocupantes está también en la ausencia intersemestral, que podría ser el primer paso hacia el abandono, cuando un estudiante no se matricula de un semestre al otro.

En términos generales, los hallazgos indican que cerca de 1 de cada 10 estudiantes en la educación superior abandonan su estudio en Colombia cada año. Pero, aunque la deserción cohorte (grupo de estudiantes que ingresa en un mismo periodo) se ha reducido desde 2017 (pasó de 28 % a 22,6 % en 2024), en este indicador preocupa el hecho de que solo alrededor de 4 de cada 10 estudiantes terminan graduándose.

¿Cuáles son las IES con mayor deserción en Colombia?

De acuerdo con los datos de SPADIES presentados por MinEducación, las siguientes son las IES con mayor deserción, en promedio, de 2020 a 2024:

Institución Universitaria de Colombia: 84,80 % Fundación Universitaria Patricio Symes: 73,33 % Corporación de Educación Superior Suramérica: 69,73 % Corporación Educativa ITAE: 60,86 % Escuela de Tecnologías de Antioquia ETA: 57,76 % Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio - Airbus Group: 51,21 % Tecnológica del Sur: 50,13 % Corporación Universal de Investigación y Tecnología CORUNIVERSITEC Fundación Universitaria Internacional de Colombia UNINCOL: 42,12 % Fundación de Educación Superior San José FESSANJOSE: 41,43 %

¿Cuáles son las IES de menor tasa de deserción?

En el mismo estudio, las IES que aparecen con menor tasa de deserción entre 2020 y 2024 son:

Politécnico Indoamericano: 1,65 % Fundación Universitaria Juan N. Corpas: 1,77 % Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencia Chinca: 2,27 % Universidad Metropolitana: 2,34 % Fundación Universitaria Católica del Sur: 2,43 % Universidad de la Sabana: 2,56 % Dirección Nacional de Escuelas: 2,58 % Universidad de Los Andes: 2,81 % Universidad ICESI: 2,90 % Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova: 2,90 %

Este estudio revela también importantes diferencias y necesidades entre las instituciones de educación universitaria que hacen parte del sistema de Colombia, puesto que muchas universidades pequeñas o enfocadas en estudios técnicos están teniendo más dificultades para retener a los estudiantes que las universidades de mayor tamaño y reconocimiento.