Expo Empleo SENA 2026: Talleres de orientación y ferias presenciales

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con esta nueva convocatoria, busca fortalecer las habilidades y competencias de los diferentes asistentes interesados en mejorar su futuro en el entorno laboral.

La jornada se desarrollará el 22 de octubre en conjunto con la Agencia Pública de Empleo tienen espacios para tanto perfiles profesionales como para personas con bachillerato académico.

El evento se realizara en 33 ciudades diferentes alrededor del territorio nacional contando con el apoyo de 350 empresas de diferentes sectores como:

Administración.

Finanzas.

Salud.

Ventas y atención.

Servicios.

Entre otras actividades económicas.

Adicionalmente la convocatoria laboral contara con espacios para el fortalecimiento profesional en diferentes contextos.

Lea también: Convocatoria de 15.000 becas de Google para colombianos: paso a paso y link para inscribirse

¿Para qué se aplican los talleres de orientación ocupacional?

Estas dinámicas funcionan como espacios donde, dependiendo del perfil profesional de cada asistente, se tomarán pautas para progresar en el mejoramiento de la hoja de vida y de prácticas claves en los procesos de selección laboral que juegan un papel crucial para cada aspirante a un determinado cargo.

Actuando como una herramienta esencial para capacitar a las personas en diferentes aspectos a la hora de postularse u ofertar por un trabajo, permitiendo mejores resultados para cada perfil laboral independientemente del enfoque.

Le puede interesar: ¿Cuál CDT paga más en octubre de 2026? Tasas para invertir a 3, 6, 9 y 12 meses en Colombia

Ciudades en los que se realizara Expo Empleo SENA 2026

Según el portal oficial del SENA, estas son algunas ciudades con sus respectivos cupos:

Medellín (Antioquia): 5.021 vacantes

5.021 vacantes Bogotá D.C. (Distrito Capital): 4.805 vacantes

4.805 vacantes Barranquilla (Atlántico): 1.350 vacantes

1.350 vacantes Cartagena (Bolívar): 520 vacantes

520 vacantes Soacha (Cundinamarca): 400 vacantes

400 vacantes Sogamoso y otras zonas de Boyacá: 400 vacantes

400 vacantes Yopal (Casanare): 200 vacantes

200 vacantes Valledupar (Cesar): 200 vacantes

200 vacantes Santander de Quilichao y Popayán (Cauca): 177 vacantes

177 vacantes Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca): 150 vacantes por cada una (300 en total para estas dos zonas)

150 vacantes por cada una (300 en total para estas dos zonas) Florencia (Caquetá): 120 vacantes.

120 vacantes. Magangué (Bolívar): 60 vacantes.

60 vacantes. Leticia (Amazonas): 40 vacantes.

40 vacantes. Mompox (Bolívar): 34 vacantes.

34 vacantes. Arauca (Arauca): 32 vacantes.

32 vacantes. Villeta (Cundinamarca): 20 vacantes.

20 vacantes. Mosquera (Cundinamarca) : 500 vacantes.

500 vacantes. San Juan (Bolívar): 60 vacantes.

Para consultar todas las ciudades, puede hacerlo a través del siguiente link, donde encontrará las especificaciones y actividades que se abordarán en cada ubicación.

Escuche EN VIVO Caracol Radio