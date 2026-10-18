“Los sueños no envejecen”: 40 adultos mayores cumplirán el sueño de conocer el mar

El municipio de Neira, Caldas está ubicado en la región cafetera de Colombia y es reconocido en el país por su tradición agrícola y sus impresionantes paisajes montañosos. Neira es además el municipio más longevo de Colombia, es el lugar dónde viven más adultos mayores en el país, que llegan a superar incluso los cien años de edad. Por tanto, “poder dignificar la vejez de los abuelos más longevos de Colombia” y seguir construyendo la idea de que “nuestras personas mayores merecen todo nuestro cariño y aprecio ”, ha sido prioridad en el municipio y su gestión social.

Así lo afirmó Jhon Jairo Castaño, alcalde del municipio, junto a Daniela Nieto Jaramillo, gestora social de Neira, quienes compartieron con Caracol Radio sobre el proyecto social más reciente que impulsan en articulación con el sector privado del país. Se trata del proyecto “Del Café al Mar” que permitirá que 40 abuelos entre los 75 y 95 años cumplan el sueño de conocer el mar en la ciudad de Cartagena.

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¿En qué consiste el proyecto?

Escoger a quiénes iban a poder viajar “fue una tarea muy difícil”, compartió Daniela Nieto, gestora social de Neira, pues efectivamente al ser el municipio más longevo del país, es ardua la tarea de poder apoyar a todos.

“Inicialmente, fue recorriendo la zona rural donde nos dimos cuenta de este sueño que tenían los abuelos”, mencionó Nieto y agregó que la prioridad fue visitar los asilos, que para muchos, son hogar y familia. Se buscó dar prioridad a quienes no tienen pensión y a quienes gozan todavía de una buena movilidad para poder realizar todas las actividades previstas para el viaje.

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Adicionalmente, “para mi cómo gestora fue muy importante involucrar a las víctimas del conflicto armado, que han sufrido tanto y han pasado por tantos episodios difíciles en la vida”, compartió Nieto, “también quisimos invitar a abuelitos damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.” Todo con el fin de “mostrarles que es posible seguir abriendo puertas para que sean felices y puedan salir adelante.”

Así las cosas, “Del Café al Mar” acompañará del 20 al 23 de octubre a 40 abuelos que estarán hospedados en el sector de Bocagrande en Cartagena. La estadía está pensada cómo un lugar de encuentro con el mar que además permita una experiencia “profundamente emotiva, cultural y significativa” en torno “al bienestar del mar, que significa inmensidad y sueños”, compartió Nieto.

Gabriel Antonio Giraldo y María Lilia Carmona Airas. Participantes del proyecto Del Café al Mar. Ampliar Gabriel Antonio Giraldo y María Lilia Carmona Airas. Participantes del proyecto Del Café al Mar. Cerrar

Un encuentro de historias y tradición

El 21 de Octubre será el día más importante dentro de la agenda cultural, los 40 abuelos neiranos, campesinos, se encontrarán con 40 abuelos pescadores y palenqueras, que compartirán historias y tradiciones. Las autoridades locales y nacionales también estarán presentes junto a la gestora social de Cartagena, a la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda y junto a la esposa del vicepresidente, Tatiana Céspedes Arboleda.

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El mismo día en la tarde, los adultos mayores podrán contemplar el atardecer en un recorrido en catamarán. El 22 de octubre, compartirán “el primer café frente al mar” y tendrán actividades de respiración, contemplación y bienestar.

El proyecto nace “con una premisa sencilla pero poderosa: los sueños no envejecen” afirmó Nieto y aseguró que además de regalarles este viaje, se busca que los adultos mayores puedan tener una experiencia memorable que reconozca toda una vida de trabajo y esfuerzo por su territorio.

Neira trabaja por la vejez

No es la primera vez que la alcaldía de Neira impulsa proyectos en beneficio de su población mayor, pues al ser el municipio más longevo de Colombia, cuidar la vejez es sin duda un reto y una tarea constante.

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Gestos de amor, por ejemplo, es un programa que busca incentivar el voluntariado, la donación del tiempo, que resulta igual de valiosa que cualquier otro aporte material. 15 años dorados reunió a más de 100 abuelas que superaban el centenar de años para celebrar sus 15 años, con la fiesta y celebración que no pudieron tener en su juventud.

Con todo, abrazando la realidad del municipio, “con el gran equipo social que tenemos desde la alcaldía, convocamos actividades recreativas, culturales y artísticas, todo para que ellos puedan sentirse reconocidos.”, aseguró el alcalde Jhon Jairo Castaño.

José Javier Henao Valencia. Participante del proyecto Del Café al Mar. Ampliar José Javier Henao Valencia. Participante del proyecto Del Café al Mar. Cerrar

En este proceso, “el sector privado fue fundamental para desarrollar esta gestión, los recursos económicos y los elementos físicos necesarios para viajar, fueron donados por empresas del sector privado”, agregó Castaño, reconociendo la necesidad de articular el sector público con el privado para seguir impulsando la transformación social en el país.

¿Una de las zonas más longevas del mundo?

Finalmente, el alcalde Castaño compartió además que los esfuerzos hechos con la población adulta mayor del municipio también están orientados a “buscar la manera de tocar las puertas de la investigación.” Se refiere en particular a Dan Beuttner, explorador y periodista de National Geographic, también autor bestseller, que ha estudiado las así llamadas “zonas azules.” Se trata de cinco regiones en el mundo donde se han identificado concentraciones notables de población longeva, en Costa Rica, Grecia, Japón, Italia y Estados Unidos.

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Neira es un municipio con una muy buena calidad del aire, “no tenemos grandes industrias que contaminen”, aseguró Jhon Jairo Castaño. Lo segundo es su topografía, “Neira es un municipio lleno de montañas, sus calles son empinadas y eso resulta en una buena movilidad de los abuelos.” y además, “al ser un municipio netamente agrícola, la base de nuestra alimentación es muy sana.”

Todo esto, coincide con parte de los hallazgos de Beuttner que permiten explicar altos niveles de longevidad. Así las cosas, “nosotros con todas estas acciones queremos hacer que Colombia sea la sexta zona azul del mundo”, aseguró el alcalde Castaño, argumentando que esto no sólo reconocería una realidad documentada, sino que permitiría avanzar hacia un turismo sostenible que beneficiaría la activación económica del municipio de Neira.

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Con todo, la premisa es sencilla. El proyecto “Del Café al Mar”, que llevará a 40 abuelos a cumplir el sueño de conocer el mar, es también un llamado a la acción, así lo manifestó Castaño. Un llamado a seguir uniendo fuerzas para “materializar sueños”, para asumir la tarea de dignificar la vejez en Colombia y seguir creyendo que “los sueños no envejecen”