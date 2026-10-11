Dos adultos mayores secuestrados hace 84 días en el Cauca regresaron a la libertad

Timbío -Cauca

Luis Alfredo Hermosa, de 84 años, y Luz Bolivia Guevara, de 76, recuperaron la libertad tras permanecer 84 días secuestrados en el Cauca. Las víctimas son los padres de Miller Hermosa, excandidato a la Alcaldía del municipio de Timbío.

Los dos adultos mayores fueron secuestrados en el mes de julio por hombres armados que los interceptaron en el perímetro de esta localidad y se los llevaron en un vehículo hacia un lugar desconocido.

Información preliminar da cuenta señala que los adultos mayores se encuentran en buenas condiciones de salud y que ya se reunieron con sus familiares.

La Alcaldía de Timbío expresó su respaldo a la familia que vivió el flagelo del secuestro por cerca de tres meses. La Personería municipal afirmó que se espera que los dos personas hayan tenido las garantías fundamentales mientras estuvieron en cautiverio.

Para el Ministerio Público es necesario que este tipo de sucesos no se repitan en ninguna parte del país.

Las circunstancias en las que se dio la liberación no se conocen hasta el momento, tampoco quiénes serían los responsables del secuestro.