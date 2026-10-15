Mónica Pineda, nueva gerente en Bogotá de Prosperidad Social

El gobierno nacional nombró a Mónica Paola Pineda Pira como la nueva gerente en Bogotá de Prosperidad Social; Pineda es psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia, con estudios en seguridad y salud en el trabajo y salud mental del Politécnico de Colombia y de la Universidad del Rosario.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión social, liderazgo territorial, proyectos humanitarios, desarrollo comunitario y gestión estratégica en los sectores público y privado.

“Creo en una gestión cercana, humana y de puertas abiertas que escuche a las comunidades y convierta las políticas sociales en acciones concretas. Mi compromiso es fortalecer la inclusión social y generar bienestar, porque estoy convencida de que detrás de cada familia hay una historia, un esfuerzo y un sueño que merece una oportunidad”, aseguró la nueva gerente tras su nombramiento.

Su propósito institucional se centra en acercar la oferta de Prosperidad Social a las comunidades, fortalecer la articulación institucional y territorial para que los programas lleguen de manera efectiva a las familias más vulnerables y hacer seguimiento a las políticas públicas para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Pineda aseguró que la inclusión social, la generación de oportunidades y el acompañamiento constante a las familias son el punto de partida para construir proyectos de vida dignos y sostenibles, en una ciudad que es diversa, dinámica y llena de alternativas y de grandes desafíos.