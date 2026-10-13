Fundación Rockefeller se une a la iniciativa Vamos Pa’lante con una donación
Lyana Latorre, vicepresidenta regional de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe, aseguró en 6AM W que se busca promover una filantropía más local con resultados tangibles para la población.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...