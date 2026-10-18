Aseguradoras deben responder por billonarios daños tras terremoto, ¿tienen los recursos para pagar?

Socorristas caminan frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá. EFE / Bienvenido Velasco

Han pasado un poco más de dos meses del terremoto de 7,4 que sacudió al país, y dejó inmensos daños especialmente en Pereira y Cali.

Y en medio de esa situación, uno de los actores más relevantes han sido las aseguradoras. A la fecha, estas han recibido más de 99.720 reclamaciones, que ascienden a $6,5 billones, según cifras de Fasecolda, que es más dinero que el presupuesto anual que tienen algunos ministerios del país.

Cali es la ciudad que concentra el mayor valor estimado de siniestros, con aproximadamente $1,85 billones, seguida muy de cerca por Pereira, con una cifra similar.

Ante ello, surge la pregunta sobre si las aseguradoras tienen los recursos para responder por los daños.

Según un informe de Fitch Ratings, esta tragedia tendrá un impacto patrimonial limitado en las aseguradoras, teniendo en cuenta que solo el 9,3 % de los hogares colombianos tiene un seguro de hogar, es decir, aproximadamente 1 de cada 10.

Es decir, solo el 9,3% de los hogares en Colombia contaba con un seguro activo contra terremotos al momento del sismo

Pero lo cierto es que las aseguradoras tienen cómo responder ante sus asegurados pues las compañías de seguros tienen reaseguros, que es un respaldo que tienen y son estas, la mayoría del extranjero, cubren a las aseguradoras en caso de siniestros como estos.

Carolina Triat, directora seguros para América Latina de Fitch Ratings, aseguró a Caracol Radio que lo que va a ocurrir es que “la compañía de seguros va a presentar los reclamos a su reaseguradora y le dirá cuántos reclamos entran en el contrato que hicieron de catastróficos y estas van a pagar lo que les corresponda”.

Por tanto, Triat aseveró que el monto fijo que las compañías tienen que pagar por el evento catastrófico es pequeño en relación al patrimonio de las compañías, en promedio, un 2%, y “pueden hacer frente de manera adecuada a todas las solicitudes y no hay un problema de solvencia”.

Pero además, por ley las aseguradoras deben tener unas reservas catastróficas para hacer frente a estos casos. De hecho, según Fasecolda, las reservas para esas reclamaciones actualmente es de $3.3 billones.

Esta calificadora de riesgo de Estados Unidos también señaló que la baja penetración de seguros en las líneas más expuestas sugiere que una parte relevante de las pérdidas económicas quedará fuera del sector asegurador colombiano.

“Colombia mantiene una penetración de seguros bajo frente al promedio regional y a mercados más desarrollados. A diciembre de 2025, la penetración del negocio de propiedad fue de 0,21%, favorecida por la obligatoriedad de contratación en créditos hipotecarios y los seguros para copropiedades de 0,36% en el segmento de vehículos, y de 0,09% en las líneas de ingeniería e infraestructura”, señaló el reporte de Fitch.

Esto, agregó, limita la proporción de pérdidas económicas que sería absorbidas por las aseguradoras locales y aumenta la carga potencial sobre el Estado y los hogares no asegurados.

Tras el terremoto, las personas han adquirido más seguros

Entre tanto, Ricardo Jaramillo, presidente de Sura, coincidió en que la penetración de los seguros en Colombia y en la región es muy bajita: es cerca de un 2.5 % del PIB y los países de la OCDE están alrededor del 8 %.

Y en entrevista con Caracol Radio agregó que están viendo un incremento en los seguros tras el sismo, en la siguiente semana tras el evento, la demanda de seguros fue el equivalente a un mes de seguros vendidos.

“Es también una oportunidad para ver el valor que un seguro ante situaciones como esta puede darnos de sostenibilidad como como familias y como personas, porque todo el patrimonio está en una vivienda, en un carro o en cualquier activo que tenga la familia”, remató.