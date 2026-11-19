Los presidentes de China, Xi Jinping, Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, comenzaron este jueves en Shenzhen (sureste de China) su inédita reunión trilateral, con el desarme nuclear y las guerras en Ucrania e Irán entre los asuntos previstos.

De hecho Putin dijo que los tres países tienen intereses comunes en cerrar conflictos, incluida la guerra de Ucrania.

Putin subrayó que las tres potencias nucleares tienen “muchos intereses en común, en particular, en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales, por supuesto, incluido la solución del conflicto en Ucrania”, subrayó.

El presidente ruso afirmó que se refirió a ello la víspera durante su encuentro bilateral con el presidente de China, y también hoy en la que mantuvo con Trump antes de la reunión a tres bandas.

Putin llamó asimismo a hablar de “cooperación económica y seguridad alimentaria y energética” durante la reunión con los líderes de las mayores potencias mundiales.

Una mesa redonda con flores

Una gran mesa circular con flores ha acogido a los mandatarios.

Xi ha ocupado el asiento central, con Putin a su derecha y Trump a su izquierda, mientras que las delegaciones de los tres países permanecieron a cierta distancia de ellos.

En el centro se dispuso una decoración de flores lilas, mientras que las banderas de Rusia, China y Estados Unidos presidían la sala, decorada también con una pintura tradicional china.

El encuentro se celebra en el complejo Kylin Villa, al que se desplazó Putin después de que Xi y Trump mantuvieran una reunión bilateral centrada en sus relaciones comerciales y otros asuntos internacionales, y tras la cual almorzaron juntos.

La disposición de los asientos permitió que los tres dirigentes conversaran directamente durante una cita en la que se espera que aborden el control de los arsenales nucleares y las guerras en Ucrania e Irán.

Trump había adelantado este jueves que esperaba que del encuentro con Putin saliera algún avance respecto al conflicto ucraniano, mientras que también había señalado que Washington y Pekín compartían el interés de mantener abierto el estrecho de Ormuz e impedir que Irán disponga de armas nucleares.

La cita trilateral, celebrada en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), representa el primer encuentro de este formato entre los dirigentes de las tres potencias.

Trump dice ante Xi y Putin que discutirán la guerra entre Rusia y Ucrania

Además, Trump dijo al inicio de la cumbre trilateral con sus homólogos chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin, que deben abordar la guerra entre Rusia y Ucrania y que antes de esta reunión tuvo ocasión de tratar el asunto con Putin de manera «extensa».

«Creo que él (Putin) y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra», aseguró Trump en referencia a Ucrania, invadido por Rusia en febrero de 2022.