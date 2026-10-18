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18 oct 2026 Actualizado 20:12

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Policía Nacional lidera en vías de Bolívar seis campañas preventivas

Los viajeros recibieron información sobre la línea #767

Policía de Bolívar

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¡La vida vale más que el afán! Con este mensaje, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar salieron a la carretera para recordarles a conductores y pasajeros que una imprudencia al volante puede terminar en tragedia.

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La jornada se desarrolló en la Ruta 9005, que comunica a Turbaco con Cartagena, donde los policías adelantaron seis campañas de prevención y sensibilizaron a 63 actores viales.

Durante la actividad, los uniformados hicieron un llamado a respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

También recomendaron mantener al día los documentos del vehículo, respetar las señales de tránsito y adoptar comportamientos responsables para prevenir accidentes en las carreteras.

Los viajeros recibieron información sobre la línea #767, habilitada para reportar novedades y solicitar orientación en las vías nacionales.

Con estas jornadas, la Policía Nacional busca fortalecer la cultura vial y proteger la vida de quienes diariamente se movilizan por las carreteras de Bolívar.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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