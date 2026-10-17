Entre 2022 y 2026, cada día, la Policía destituyó a un uniformado por corrupción

Entre 2022 y 2026, cada día la Policía echó a un uniformado por corrupción

En la Policía Nacional han sido destituidos 1.751 uniformados por hechos de corrupción, es decir, 1 uniformado por día, entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de octubre de 2026. Así fue revelado por la Inspección General de la Policía en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio.

Según la institución, el año en el que se presentaron más destituciones fue el 2025 con 477 casos. El momento más significativo fue en 2023, cuando se pasó de 168 a 456 casos, es decir, casi se triplicaron. En lo que va de este año 2026, ya son 329 casos.

Fuente: Policía Nacional - Inspección General (respuesta a derecho de petición, 9 oct. 2026). Corte: 1 ene. 2022 - 8 oct. 2026. Ampliar Fuente: Policía Nacional - Inspección General (respuesta a derecho de petición, 9 oct. 2026). Corte: 1 ene. 2022 - 8 oct. 2026. Cerrar

Bogotá, a la cabeza

La cifra de Bogotá es la más alta: 453 policías han sido destituidos por corrupción en hechos ocurridos en la capital de la República. En Antioquia 240, y en el Valle del Cauca 172. Le siguen Atlántico, Norte de Santander y Cundinamarca.

Fuente: Policía Nacional - Inspección General (respuesta a derecho de petición, 9 oct. 2026). Corte: 1 ene. 2022 - 8 oct. 2026. Ampliar Fuente: Policía Nacional - Inspección General (respuesta a derecho de petición, 9 oct. 2026). Corte: 1 ene. 2022 - 8 oct. 2026. Cerrar

¿Razones de destitución?

652 uniformados fueron destituidos por pedir o recibir dinero (concusión, cohecho y dádivas), más de uno de cada tres. 427 por quedarse con bienes ajenos o robar (hurto y apropiación de bienes), 138 por narcotráfico (tráfico de estupefacientes y precursores), 121 por concertarse con otros para cometer delitos (concierto para delinquir), 59 por dejar escapar detenidos (permitir o favorecer la fuga), 58 por extorsión y 24 por secuestro.

Fuente: Policía Nacional - Inspección General (respuesta a derecho de petición, 9 oct. 2026). Corte: 1 ene. 2022 - 8 oct. 2026. Ampliar Fuente: Policía Nacional - Inspección General (respuesta a derecho de petición, 9 oct. 2026). Corte: 1 ene. 2022 - 8 oct. 2026. Cerrar

¿De qué grados?

Fuente: Policía Nacional - Inspección General (respuesta a derecho de petición, 9 oct. 2026). Corte: 1 ene. 2022 - 8 oct. 2026. Ampliar Fuente: Policía Nacional - Inspección General (respuesta a derecho de petición, 9 oct. 2026). Corte: 1 ene. 2022 - 8 oct. 2026. Cerrar

79 oficiales fueron destituidos: 1 coronel, 4 tenientes coroneles, 18 mayores, 18 capitanes, 22 tenientes y 16 subtenientes. Y dos de cada tres destituidos eran patrulleros (1.186).

Procesos

En el periodo mencionado, la institución abrió 4.321 procesos disciplinarios por corrupción, con el momento más alto en el 2024, cuando se iniciaron 1.088. A la fecha, 1.243 de esos procesos siguen abiertos. Además, 2.094 policías fueron sancionados y 3.834 recibieron decisión de archivo.