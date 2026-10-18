VIDEO Victoria’s Secret Fashion Show 2026 EN VIVO 🔴: LINK para ver el desfile y ÚLTIMAS NOTICIAS

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se celebra este domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California, con una nueva apuesta que combina moda, lencería, modelos internacionales y espectáculos musicales. La marca vuelve a convocar a sus seguidores con uno de los eventos más reconocidos de la industria, que podrá seguirse a través de sus plataformas digitales oficiales.

La transmisión contempla dos momentos principales para el público: la alfombra rosa, programada para las 6:00 p. m. en Ecuador, y el inicio del desfile, previsto para las 6:30 p. m. Los horarios corresponden a Ecuador; en Colombia, el evento está previsto para las 6:00 p. m. y las 6:30 p. m., respectivamente.

La edición de este año continúa la etapa de renovación del espectáculo, que volvió a la pasarela en 2024 después de varios años de ausencia. Desde entonces, la firma ha buscado mantener su sello visual mientras presenta nuevas propuestas y convoca a figuras de diferentes generaciones del modelaje.

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Dónde ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 EN VIVO?

El desfile se podrá ver gratis por el canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube. La alfombra rosa está programada para las 6:00 p. m. y el espectáculo principal comenzará a las 6:30 p. m., hora de Colombia.

Victoria’s Secret Fashion EN VIVO