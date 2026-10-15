Magnicidio de Miguel Uribe: Fiscalía investiga los chats y correos entregados por María C. Tarazona

Atentado Miguel Uribe: menor de 17 años se presentó ante la Fiscalía y anunció que dirá la verdad

Justicia

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación le confirmaron a Caracol Radio que el pasado 3 de septiembre la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, envió un correo electrónico con información que le habría suministrado una persona cuya identidad se desconoce por ahora. Según esos datos, dicha persona le habría narrado cómo se habría planeado el magnicidio.

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En el correo electrónico se adjuntaron varios chats que le llegaron a Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático.

Sin embargo, la semana pasada Tarazona entregó físicamente esa información a la Fiscalía.

Este medio conoció que, a raíz de esta entrega, se ordenaron varias actividades de policía judicial para establecer el origen y la autenticidad del correo electrónico, los chats y la información contenida en ellos.

Estas labores están a cargo de los investigadores del Grupo de Tareas Especiales, conformado por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, tras el atentado ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

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Así va la macroinvestigación por el crimen

En un año y cuatro meses de investigación por el atentado, la Fiscalía ha logrado vincular formalmente al proceso a 16 personas.

De ellas, ocho han sido condenadas, mientras que un adolescente, señalado de disparar contra la víctima, fue sancionado. Además, continúan vigentes varias órdenes de captura contra los jefes de la Segunda Marquetalia.

Alias ‘El Viejo’ confesó que la Segunda Marquetalia ordenó y pagó el magnicidio de Miguel Uribe

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, jefe de red criminal que ejecutó el ataque contra Miguel Uribe. Foto: Fiscalía Ampliar Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, jefe de red criminal que ejecutó el ataque contra Miguel Uribe. Foto: Fiscalía Cerrar

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, confesó ante la Fiscalía General de la Nación que la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc ordenó y pagó el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En una diligencia de interrogatorio que rindió el lunes 9 de febrero, Pérez Marroquín, quien fue condenado a 22 años y 4 meses de prisión tras reconocer que fue el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado en la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, hizo la reveladora confesión.

Alias ‘El Viejo’, aseguró que: “El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”.

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¿Quién dio la orden?

‘El Viejo’ detalló que la orden de asesinar al senador Miguel Uribe Turbay “la impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”.

En medio del interrogatorio también señaló que se ofrecieron 1.000 millones de pesos por el crimen y se habilitaron 600 millones de pesos para torcer a la justicia o en su defecto “mocharles la cabeza”.

Luciano Marín Arango alias ‘Iván Márquez’ es el comandante de la Segunda Marquetalia y su mano derecha fue José Manuel Sierra Sabogal alias ‘Zarco Aldinever’, quien fue asesinado por el ELN en la frontera con Venezuela, el 11 de agosto de 2025, según el Ministerio de Defensa.

Ese mismo día falleció Miguel Uribe Turbay, tras luchar más de dos meses luego del atentado.

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Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’ y su papel en el crimen

Alias ‘El Viejo’ señaló en la diligencia de interrogatorio que fue contactado por Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, desmovilizado de las extintas Farc e integrante de la Segunda Marquetalia (creada el 29 de agosto de 2019, cuando alias ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’ regresaron al conflicto y lo anunciaron al país), para que pusiera en marcha la planeación y ejecución del crimen.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Ante las personas en la ciudad le decimos la ‘vuelta’, pero ante los mandos de la guerrilla es una ‘operación’ (...) Siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry (...), la orden que nos dieron los de arriba, me refiero a la gente de la Segunda Marquetalia; esa orden se tenía que ejecutar sí o sí”, señaló en la declaración que reveló Semana.

Aunque alias ‘Yako’ compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero retomó las armas luego de 2022.

para Según los archivos, alias Yako compareció en 2022 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero luego retomó las armas de la mano de Iván Márquez y el Zarco Aldinever.

Condena alias ‘El Viejo’

La juez primera penal del circuito especializado de Bogotá condenó a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, enlace entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a 268 meses, es decir, 22 años y tres meses de prisión.

Esto, tras avalar el preacuerdo que presentó la Fiscalía General de la Nación, en el que Pérez Marroquín asumió su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Alias ‘El Viejo’ fue contactado para que planeara el atentado contra el congresista. Para la articulación del plan criminal, ubicó a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, quien habría definido la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.

La Fiscalía también identificó que “alias ‘El Viejo’ realizó labores de seguimiento a la víctima, en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá. Asimismo, fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, la cual fue modificada para aumentar su letalidad”.

Luego del atentado que le cobró la vida a Uribe Turbay, “el hoy sentenciado le suministró dinero y un celular a Martínez Martínez, y facilitó su huida a Caquetá, donde sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc”.

Alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’ confesó su participación en el magnicidio

Alias ‘El Costeño’ Ampliar Alias ‘El Costeño’ Cerrar

La juez novena Penal del Circuito Especializado de Bogotá legalizó los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, y William Fernando Cruz, alias ‘El Hermano’, coautores del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En ese sentido, alias ‘Chipi’, también conocido como ‘El Costeño’, fue condenado a 26 años y 3 meses de prisión, mientras que alias ‘El Hermano’ fue sentenciado a una pena de 21 años y 9 meses de cárcel.

“No es una pena ni irrisoria ni simbólica”, argumentó la juez.

También señaló que la dosificación de las penas cumplía con los requisitos que exige la ley para este tipo de acuerdos.

“Se pactó, frente al señor Arteaga Hernández, el monto de 315 meses de prisión y se tuvo en cuenta el aumento en razón del concurso (…) la misma constituye 26 años y 3 meses para el procesado, lo que a juicio de este juzgado no es una pena irrisoria ni simbólica. Se trata de una sanción grave que refleja la magnitud del crimen y que tiene un efecto ejemplarizante”, dijo.

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Sobre William Fernando Cruz, la juez expresó que “la misma también se ajustó a esos límites de discrecionalidad que se encuentra en cabeza de la Fiscalía General”, al decidir que la pena será de 261 meses de prisión, equivalente a 21 años y 9 meses.

El abogado Víctor Mosquera, representante de las víctimas, presentó recurso de apelación.

¿Qué hizo alias ‘El Costeño’?

La investigación de la Fiscalía permitió conocer que alias ‘El Costeño’ habría coordinado las acciones previas y posteriores al ataque. “Los elementos materiales probatorios evidencian que Arteaga Hernández se habría reunido con William Fernando González Cruz, ya judicializado, para organizar el atentado”, explicó la Fiscalía.

Uno de los encuentros clave se habría realizado el 4 de junio en la localidad de Bosa, donde se definieron los roles de los participantes. Según el ente acusador, ‘El Costeño’ contactó y ofreció dinero a Katherine Andrea Martínez, Carlos Eduardo Mora González y un menor de edad para ejecutar el ataque.

El 6 de junio, Arteaga habría inspeccionado el parque El Golfito, donde Uribe Turbay tenía previsto un evento con la comunidad, con el fin de planear rutas de escape. El día del atentado, presuntamente se reunió con Martínez y Mora en un vehículo para entregar el arma al menor de edad, quien sería el encargado de disparar contra el precandidato.

Tras el ataque, Arteaga y Martínez habrían huido en un vehículo conducido por González Cruz. Además, se habría acordado con el conductor vender su celular para desviar la atención de las autoridades.