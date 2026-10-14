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14 oct 2026 Actualizado 17:56

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Justicia

Fiscalía entrevistó a ‘Araña’ antes de su extradición por caso Miguel Uribe: María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe | Foto: Colprensa

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe | Foto: Colprensa / Lina Gasca

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe | Foto: Colprensa
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En diálogo con Caracol Radio, María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, contó que la Fiscalía entrevistó a alias ‘Araña’, de Comandos de la Frontera, antes de ser extraditado a Estados Unidos, para interrogarlo sobre la coordinación, planeación y financiación del magnicidio.

Tarazona también advirtió que, si el Partido Comunes (hoy sin personería jurídica) de los ex Farc tiene algo que ver con el magnicidio de Miguel Uribe, se afecta gravemente el Acuerdo de Paz y tienen que responder ante la justicia.

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Cristina Navarro

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Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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