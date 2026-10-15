Pese a orden judicial el Gobierno anuncia el cierre de la ZUT en Putumayo

Bogotá

La Zona de Ubicación Temporal que está establecida en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo, y en donde permanecen 58 excombatientes buscando hacer un tránsito efectivo a la vida civil, ha sido foco de decisiones entre un juez y el Gobierno Nacional, frente a su cierre y a su funcionamiento.

En las últimas horas el Comisionado de Paz encargado, Carlos Andrés Ríos, anunció el cierre de la Zona de Ubicación Temporal de Putumayo en 2 meses, y no en 6 meses como ordenó un juez de Puerto Asís Putumayo amparando los derechos de las personas que entregaron armas de manera colectiva y esperan una ruta clara para poder adelantar su proceso de reincorporación.

“A punta de tutelas buscan mantener este espacio y que no lo vamos a hacer. Nos vamos a dar los dos meses no más”.

El Comisionado de Paz, Carlos Andrés Ríos, envió un mensaje a los jueces frente a estas tutelas que frenan decisiones del Gobierno Nacional.

“Con todo el respeto que merece el poder judicial nosotros no podemos permitir que los jueces los instrumentalicen para estos efectos “.

Carlos Andrés Ríos dijo que no mantiene la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo no porque no la quiera tener, sino porque no tienen el presupuesto para tenerla.