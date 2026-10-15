¿Episodio de amnesia? Así recobró la memoria Pedro Rodríguez Melo para colaborar con la Fiscalía

Un audio de una diligencia realizada en octubre de 2024, revelado por el abogado Miguel Ángel del Río durante el contrainterrogatorio a Pedro Rodríguez Melo en el juicio contra el exgobernador de Nariño Camilo Romero por el caso Licores, abrió cuestionamientos sobre el momento en que el testigo comenzó a entregar información a la Fiscalía.

La grabación corresponde a una conversación en la que intervino la fiscal María Cristina Patiño, quien decidió suspender la diligencia al considerar que no había información suficiente para continuar. “Sin nombres, sin fechas, sin datos, es un despropósito”, se escucha decir a la funcionaria.

Rodríguez Melo llegó al juicio después de entregar una matriz de colaboración a la Fiscalía, en la que se comprometió a declarar sobre la presunta participación de Romero y otras personas en los hechos investigados por la comercialización de licores en Nariño.

Su situación judicial también está relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las pruebas de ese proceso derivaron en una condena en su contra y, posteriormente, el exasesor jurídico buscó colaborar con las autoridades.

El contrainterrogatorio sobre la diligencia de octubre

Durante el contrainterrogatorio, Del Río le preguntó a Rodríguez Melo si reconocía la diligencia y recordaba que se había realizado el 28 de octubre de 2024. El testigo respondió afirmativamente.

El abogado le recordó entonces que la fiscal había suspendido la declaración porque, según sus palabras, avanzar sin nombres, fechas y datos era un despropósito. Sin embargo, Rodríguez Melo negó que la falta de claridad sobre las personas y los hechos fuera la razón de la suspensión.

Al explicar lo ocurrido, sostuvo que las preguntas estaban relacionadas con fechas y actos administrativos específicos. Del Río insistió en que también se le había preguntado por documentos y nombres de personas vinculadas con los hechos, a lo que el testigo respondió que sí.

El defensor también le preguntó si recordaba que la fiscal le había advertido que declarar sin soportes ni documentos podía convertirse en un factor en su contra. Rodríguez Melo confirmó que la funcionaria había hecho esa manifestación.

La matriz de colaboración, nueve meses después

Otro de los puntos que expuso Del Río fue la diferencia entre aquella diligencia y el posterior compromiso de colaboración del testigo.

El abogado le preguntó si el 20 de noviembre de 2024 la Fiscalía lo había acusado en el otro proceso. Rodríguez Melo respondió que no recordaba la fecha.

Posteriormente, Del Río mencionó que el 4 de julio de 2025 había firmado una matriz de colaboración. El testigo señaló que no recordaba la fecha exacta, pero confirmó que sí había participado en ese proceso.

Al ser interrogado sobre los compromisos adquiridos, Rodríguez Melo reconoció que aceptó declarar en el juicio por el caso Licores sobre la participación de Camilo Romero. Del Río también le preguntó si se había comprometido a declarar contra otras 11 personas.

Recientemente Rodríguez Melo, quien está cumpliendo su condena en prisión por ambos casos de corrupción, obtuvo una prorroga en su principio de oportunidad para ser testigo contra los otros implicados en los escándalos que lo rodean.