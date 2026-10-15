Minjusticia rechaza asesinato de dragoneante del INPEC en Santander y pide esclarecer los hechos

El Ministerio de Justicia y del Derecho rechazó el asesinato del dragoneante Diego Acevedo Garzón, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), adscrito al establecimiento penitenciario de Girón, Santander.

De acuerdo con la información preliminar, el funcionario fue víctima de un ataque con arma de fuego en la noche de este miércoles 14 de octubre, mientras se encontraba en un establecimiento comercial del municipio de Girón. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo y trasladarlo al Hospital Universitario de Santander, lamentablemente falleció durante el desplazamiento.

Sobre este hecho, el ministro de Justicia Iván Cancino , expresó su solidaridad y condolencias a la familia, compañeros y seres queridos del dragoneante Acevedo Garzón, así como a toda la comunidad penitenciaria del país.

“La violencia contra quienes sirven al Estado es inaceptable. Ningún funcionario del sistema penitenciario debe ser víctima de intimidaciones o ataques contra su vida e integridad”, afirma en un comunicado la entidad.

La cartera de Justicia hizo un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

“Los móviles del ataque se encuentran en proceso de verificación, por lo que se hace un llamado a evitar especulaciones que puedan afectar el desarrollo de las investigaciones”, reitera el ministerio.