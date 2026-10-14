Coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de Gustavo Petro, fue retirado de la Policía

El coronel Carlos Alberto Feria, quien estuvo al frente de la seguridad del expresidente Gustavo Petro, fue llamado a calificar servicios y notificado de su salida de la Policía Nacional, según reportes conocidos este miércoles 14 de octubre de 2026.

La decisión se conoce mientras el oficial enfrenta un proceso penal por las presuntas irregularidades en el procedimiento de polígrafo practicado a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia.

La salida se produce después de que Feria continuara en la institución tras dejar la jefatura de protección presidencial a comienzos de 2025. En agosto de 2026, el oficial se desempeñaba como jefe de la Escuela de Protección de la Policía.

La investigación se remonta a enero de 2023, cuando desapareció un maletín con dinero del apartamento de Laura Sarabia, entonces jefa de Gabinete de Petro. Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera, fue trasladada para someterse a una prueba de polígrafo en medio de las averiguaciones por la pérdida del dinero.

La Fiscalía sostiene que el procedimiento se habría realizado de manera irregular y acusa a Feria de presuntos delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.