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“Lobo Menor es solo un eslabón, no el autor intelectual”: Amanda Villavicencio

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La detención de Esteban Aguilar, señalado como cabecilla de una estructura criminal, marca un nuevo capítulo en la investigación por el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

Así lo aseguró su hija, Amanda Villavicencio, en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, donde destacó que la captura es un avance importante, pero advirtió que no se debe distorsionar su papel dentro del caso.

“No es el autor intelectual del crimen”

Amanda Villavicencio fue enfática en aclarar que alias “Lobo Menor” no sería quien ordenó el asesinato de su padre.

Según explicó, su rol dentro de la estructura criminal sería el de intermediario entre quienes planearon el crimen y quienes lo ejecutaron.

“Es uno de los eslabones que conecta a los autores intelectuales con los materiales”, afirmó.

Señalamientos a posibles autores intelectuales

De acuerdo con las investigaciones que ha seguido la familia, existirían varios nombres clave detrás del magnicidio.

Entre los señalados están:

José Serrano

Javier Jordán

Daniel Salcedo

Según Villavicencio, estas personas habrían reunido cerca de un millón de dólares para financiar el asesinato.

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, Aguilar tenía una orden de captura vigente por ese crimen. Fue localizado en la colonia Polanco, en Ciudad de México, lo que evidenció su presencia en ese país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la detención y mencionó posibles vínculos del capturado con organizaciones criminales mexicanas y con Iván Mordisco.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: