Fiscalía citó a Eva Ferrer a rendir declaración juramentada virtual: esta es la fecha y hora

Justicia

La Fiscalía General de la Nación citó nuevamente a la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, Eva Ferrer, para que rinda declaración juramentada dentro de la indagación que se abrió contra Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro.

La diligencia se realizará el próximo 21 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, de manera virtual, debido a que Ferrer continúa en el exterior.

En contexto: Fiscalía citó por tercera vez a Eva Ferrer para declarar por indagación contra Verónica Alcocer

Según confirmó el abogado Jhony Batalla, defensor de Ferrer, durante la diligencia su representada entregará las supuestas pruebas que tiene contra Alcocer, quien fue su amiga en el pasado.

El abogado también señaló que Ferrer no solo se ratificará en lo que ya afirmó sobre los presuntos delitos transnacionales que habría cometido la exesposa de Petro, sino que, además, entregará detalles aparentemente inéditos que podrían ampliar la indagación.

Esta indagación se relaciona con los audios revelados el primero de agosto, en los que la española mencionaba presuntos hechos irregulares en el Gobierno pasado.

La indagación se adelanta en medio de la polémica por las declaraciones relacionadas con presuntos hechos de tráfico de armas, tráfico de drogas y el supuesto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.