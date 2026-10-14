Exsenadores de Comunes rechazaron su vinculación con magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Exsenadores del Partido Comunes de la extinta guerrilla de las Farc rechazan su vinculación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Aseguran estar prestos a atender cualquier llamado de las autoridades y no descartan tomar acciones legales frente a las declaraciones de María Claudia Tarazona.
Cristina Navarro
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