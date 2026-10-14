Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 oct 2026 Actualizado 23:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Exsenadores de Comunes rechazaron su vinculación con magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay. Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Miguel Uribe Turbay. Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Miguel Uribe Turbay. Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

Exsenadores del Partido Comunes de la extinta guerrilla de las Farc rechazan su vinculación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Aseguran estar prestos a atender cualquier llamado de las autoridades y no descartan tomar acciones legales frente a las declaraciones de María Claudia Tarazona.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado