A qué hora inicia el paro nacional del 14 de octubre: Ciudades y hora confirmada de protestas

Este miércoles 14 de octubre, diferentes sectores sociales, sindicatos, organizaciones de docentes y grupos de la oposición saldrán a las calles en varias ciudades de Colombia. Las movilizaciones se dan en medio de discusiones sobre la educación pública, la atención en salud para los maestros, el pago de prestaciones sociales y las condiciones laborales.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó su participación e invitó a los docentes a sumarse a la jornada. Por su parte, el expresidente Gustavo Petro anunció que estará en la movilización convocada en Bogotá.

Las concentraciones se realizarán a distintas horas, dependiendo de la ciudad; por esta razón, le contamos cuáles son algunos de los puntos de encuentro anunciados por las organizaciones convocantes.

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Paro nacional del 14 de octubre: horarios y puntos de concentración

Las personas que tengan previsto participar en las marchas o necesiten desplazarse por las zonas donde habrá concentraciones deben tener en cuenta los siguientes horarios y puntos de concentración

Ibagué: la convocatoria es a las 8:00 a. m. en la Casa del Maestro, ubicada en la avenida 37 con carrera 40.

la convocatoria es a las 8:00 a. m. en la Casa del Maestro, ubicada en la avenida 37 con carrera 40. Armenia: los participantes se reunirán a las 8:30 a. m. en la Plaza de Bolívar.

Cali: la marcha está prevista para las 9:00 a. m. en la plazoleta Jairo Varela y avanzará hacia el Parque de las Banderas.

la marcha está prevista para las 9:00 a. m. en la plazoleta Jairo Varela y avanzará hacia el Parque de las Banderas. Bucaramanga: habrá dos puntos de encuentro a las 9:00 a. m., uno en la carrera 27 con calle 56 y otro frente a la sede principal de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Desde allí, los participantes se dirigirán hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

habrá dos puntos de encuentro a las 9:00 a. m., uno en la carrera 27 con calle 56 y otro frente a la sede principal de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Desde allí, los participantes se dirigirán hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Medellín: las concentraciones están programadas para las 10:00 a. m. en la sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el centro comercial Aventura.

las concentraciones están programadas para las 10:00 a. m. en la sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el centro comercial Aventura. Barranquilla: el encuentro será a las 10:00 a. m. en el Paseo Bolívar.

Marchas en Bogotá 14 de octubre: horarios y puntos de concentración

Marcha: ‘¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!’

‘¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!’ Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Punto de encuentro: Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, en localidad de Santa Fe.

Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, en localidad de Santa Fe. Punto de desplazaniento: Plaza de Bolívar, en la carrera Séptima con calle 11, localidad de La Candelaria.

Convoca: Asociación Distrital de Educadores (ADE).

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Jornada de movilización preparatoria del paro contra el Gobierno

Hora: 9:30 a. m.

9:30 a. m. Punto de encuentro: Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, en localidad de Santa Fe.

Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, en localidad de Santa Fe. Punto de desplazaniento: Plaza de Bolívar, en la carrera Séptima con calle 11, localidad de La Candelaria.

Convoca: Asociación Distrital de Educadores (ADE).

Asociación Distrital de Educadores (ADE). ⁠ Convocan: CUT, CTC, CGT, CDP, FECODE, Pacto Histórico y Alianza por la Vida.

CUT, CTC, CGT, CDP, FECODE, Pacto Histórico y Alianza por la Vida. Marcha: ‘Movilización en defensa de nuestros derechos’

‘Movilización en defensa de nuestros derechos’ Hora: Por confirmar.

Por confirmar. Punto de encuentro: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B, localidad de Santa Fe.

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B, localidad de Santa Fe. Convoca: Sector universitario.

Marcha: ‘Usme se moviliza’

Hora y punto de encuentro: Por confirmar.

Por confirmar. Lugar: Localidad de Usme.

También se anunciaron otras actividades de movilización impulsadas por organizaciones sindicales y sectores políticos. Entre los lugares mencionados están la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la localidad de Usme. Sin embargo, no todos los horarios y puntos de encuentro estaban confirmados.