Esquema de seguridad de Petro solicitó ubicar militares en terraza del Congreso en manifestaciones

La jornada de protestas convocada por la oposición para este miércoles se agitó por cuenta de las denuncias de ese mismo bloque por la presencia de militares armados en la concentración. Particularmente, la escena de dos uniformados con armas largas en la terraza del Capitolio Nacional generó una ola de reacciones.

Varios legisladores incluso hablaron de “represión” y relacionaron el caso con una supuesta orden del gobierno de Abelardo de la Espriella en el marco de la firma de un nuevo decreto para regular la protesta. Cabe anotar que esta medida ya ha sido demandada al menos por tres congresistas que la califican como arbitraria.

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Pese a los cuestionamientos, el propio presidente del Congreso, Honorio Henríquez, dio a conocer que fue él quien autorizó la presencia de los militares, pero detalló que se trató de un asunto de seguridad. Según explicó, esos hombres le prestaban protección al expresidente Gustavo Petro, quien participó en las marchas y recorrió la Plaza de Bolívar.

Según explicó Henríquez, fue el esquema de protección del expresidente el que le solicitó a través de una comunicación oficial la presencia de los militares, quien portaban armas largas y con dispositivos de puntería.

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Caracol Radio conoció el documento enviado por el esquema de protección de Petro al Congreso. Este aparece firmado por el intendente Juan Carlos Bermúdez, quien es el responsable de avanzadas del equipo de seguridad del exmandatario.

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