EN VIVO 🔴 Cómo va el Paro Nacional HOY 14 de octubre en Bogotá: Marchas y movilidad EN DIRECTO

En Colombia, se lleva a cabo una jornada de movilizaciones este miércoles 14 de octubre, la cual ha sido convocada por organizaciones sindicales, sectores educativos, estudiantes y colectivos sociales y ambientales.

Si bien el llamado a las movilizaciones se ha hecho a nivel nacional, Bogotá concentrará una buena parte de las convocatorias. De acuerdo con la programación divulgada por la Secretaría Distrital, diferentes organizaciones tienen previstos puntos de encuentro en el Parque Nacional, universidades, espacios culturales y otros sectores de la ciudad, cuyos recorridos se encontrarán en la Plaza de Bolívar.

¿Por qué hay marchas este 14 de octubre?

Las marchas de este 14 de octubre fueron convocadas por distintos motivos: defensa de los derechos laborales y la educación pública, garantías para la participación ciudadana y cuestionamientos a algunas decisiones del Gobierno Nacional.

En concreto, las centrales obreras y los sindicatos marchan en defensa de los derechos laborales y las condiciones de trabajo. El sector educativo, por su parte, se moviliza para pedir financiación de la educación pública, garantías para los docentes y mejorar las condiciones de prestación de los servicios de salud para el magisterio.

Por otro lado, varias organizaciones estudiantiles se han sumado a las movilizaciones para defender la autonomía universitaria y exigir garantías para la educación superior pública. Además, se han sumado colectivos ambientales y culturales que buscan defender la protección del territorio y rechazar el fracking, entre otros.

Minuto a minuto de las marchas de este 14 de octubre

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