Ya inició el fenómeno de El Niño en Colombia: ¿En qué regiones lloverá y en cuáles hará sol?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), por medio de su ‘Boletín de predicción climática y recomendación sectorial’, estableció en qué zonas del país se registrarán más periodos de lluvias y qué espacios experimentarán temperaturas altas o tiempos secos, teniendo en cuenta la llegada del fenómeno de El Niño.

El IDEAM explicó que los meses de octubre, noviembre y diciembre hacen parte de la segunda temporada de lluvias en Colombia, donde se registrarán más precipitaciones, así como regiones donde las temperaturas estarán por encima de lo normal.

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¿En qué regiones lloverá más en estos últimos tres meses del año?

Estas son las regiones que experimentarán más lluvias en Colombia en el último trimestre del año:

Octubre

Se producirán mayores lluvias en gran parte de la región Caribe, norte y centro de la región Andina, siendo en algunos sectores mucho más intensa que la primera temporada de lluvias que se desarrolló en abril y mayo.

Adicionalmente, se concentrarán lluvias por encima de lo normal en el suroccidente de la región Pacífica, sectores del sur de la Orinoquía y el oriente de la Amazonía.

Noviembre

En el área insular Caribe, el norte de la región occidente de la región Pacífica, sectores del sur de la Orinoquía y el oriente de la Amazonía tendrán lluvias por encima de lo normal.

En los departamentos del Huila, Cauca y Nariño, los volúmenes de lluvias se incrementan en relación con el mes anterior, mientras que en la región Andina y el oriente de la región Caribe se continuarán con precipitaciones.

Diciembre

En este último mes del año se comenzará la primera temporada de menos lluvias del año en la mayor parte de la región andina y el oriente de la región Caribe.

De igual manera, se esperan bajos niveles de lluvias, por debajo de lo normal, superiores al 70% por debajo de lo normal; sin embargo, el IDEAM pronostica que el suroccidente de la región Pacífica tendrá precipitaciones junto con la región amazónica, que ingresa a su temporada con mayor flujo de lluvias.

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¿En qué regiones tendrán mayores temperaturas los últimos tres meses del año?

Octubre

Se proyectan temperaturas altas en sectores del Eje Cafetero, el oriente de Cesar y Cauca, norte de Cundinamarca, centro del Tolima y occidente de Casanare.

Por otro lado, las regiones con temperaturas bajas son zonas del Magdalena, Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y Arauca.

Noviembre

Las temperaturas altas se mantendrán por encima de lo normal en regiones como Caribe, Pacífica, Andina y Orinoquia.

Temperaturas bajas se pronosticarán en el sur de la Orinoquia y en la región amazónica.

Diciembre

El país en general tendrá en su extensión tiempos secos con temperaturas por encima de lo normal, exceptuando parte de la región amazónica.

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¿Qué relación tiene el fenómeno de El Niño con este pronóstico?

Este acontecimiento natural genera diferentes afectaciones al clima, generando problemas como sequías e incendios en diferentes zonas del país, mientras que en otras partes se experimentan lluvias intensas acompañadas de inundaciones.

Es por esto que algunas zonas del país presentarán mayores temperaturas en comparación con precipitaciones, aplicándose esto para las zonas con mayor humedad y lluvias.

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