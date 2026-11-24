El acuerdo de paz que puso fin a medio siglo de guerra entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc es un “fracaso”, afirmó a la AFP la colombofrancesa Ingrid Betancourt, símbolo de las víctimas del secuestro en el país.

La dirigente de 64 años estuvo encadenada durante gran parte de su cautiverio de seis años. Fue el castigo que soportó por intentar escapar de sus captores.

Betancourt se convirtió en el rostro internacional de los miles de rehenes que tomaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) con fines políticos o económicos.

“Fue una gran desilusión y un acuerdo fallido”, dice Betancourt en una entrevista telefónica en vísperas del décimo aniversario del pacto que desarmó a la que fuera la guerrilla más poderosa del continente, con más de 13.000 combatientes.

En 2002 fue secuestrada por las Farc cuando hacía campaña para la presidencia.

Al principio, Betancourt apoyó el acuerdo de paz de 2016, pero con el tiempo se fue desencantando, como otras víctimas.

Su frustración recae en el acuerdo por el cual los guerrilleros recibieron sentencias simbólicas, sin pasar por la cárcel, a cambio de confesar sus crímenes, reparar a las víctimas y jurar que jamás retomarían las armas.

Después de diez años, “los colombianos y también las víctimas tienen que rendirse a una evidencia dolorosa y es que, a pesar de toda la buena voluntad de muchos, el acuerdo no cumplió con lo que había ofrecido”.

Betancourt aspiraba a que los comandantes guerrilleros cumplieran, por lo menos, prisión domiciliaria.

La dirigente fue rescatada en 2008 en una audaz operación militar en la que agentes infiltrados del ejército engañaron a los rebeldes marxistas.

Mano dura

Betancourt representa un sector del país que ve con recelo el acuerdo, que contó con el respaldo de la comunidad internacional y gran parte de los pobladores de las regiones más golpeadas por la violencia.

Y aunque el pacto ha evitado miles de muertes, no frenó la expansión y arremetida de las disidencias de esa guerrilla y otros grupos que se financian del tráfico de cocaína y la minería ilegal.

Atentados con coches bomba, secuestros y ataques con drones ocurren con más frecuencia. El año pasado, un candidato presidencial conservador fue asesinado en plena campaña presuntamente por orden de las disidencias.

Según expertos, los dos gobiernos que siguieron a la firma del pacto no lograron ocupar los territorios dejados por los desmovilizados, lo que permitió la consolidación de otras organizaciones.

El nuevo presidente derechista, Abelardo De la Espriella, ha ordenado bombardeos aéreos sobre las posiciones de la guerrilla y ha insistido en que se les trate como delincuentes comunes.

Betancourt respalda su enfoque de mano dura.

“No tenemos otra opción”, dijo.

“El Estado tiene que entrar a preservar la vida y la propiedad de las personas que habitan en Colombia, porque si no lo hacen, nos vamos para una situación como la de Haití”.

Betancourt es especialmente crítica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar los peores crímenes cometidos durante el conflicto.

La JEP emitió sus primeras sentencias el año pasado.

Condenó a siete exlíderes de las Farc y a 12 exmiembros de las fuerzas militares a ocho años de reparar a sus víctimas mediante acciones sociales como participar de la búsqueda de desaparecidos y en jornadas de desminado.

“Realmente escandaloso”

Para Betancourt, quien testificó contra las Farc, las condenas impuestas a los exguerrilleros por más de 21.000 secuestros fueron algo “realmente escandaloso”.

“La sentencia para estas personas acusadas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra fue entrar a limpiar espacios, como de jardinería”, afirmó.

La política se presentó nuevamente a la presidencia en 2022, pero se retiró días antes de la votación por malos resultados en las encuestas.

De la Espriella presiona para recortar el presupuesto de la JEP y terminar su mandato en 2028.

Jhon Jairo Olivero Grisales, un exlíder de las Farc y cuyo caso aún está pendiente ante el tribunal, declaró a la AFP que no estaba “preparado” para ir a la cárcel.

No se dejan las armas para “irnos a un encierro”.