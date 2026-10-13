Plan de austeridad Vicepresidencia: redujo en un 73% el gasto mensual y en 98% los contratos

La Vicepresidencia redujo en un 73% su gasto mensual, tras pasar de 63 a 24 los cargos ocupados y lograr un ajuste de nómina mensual de $763.5 millones a $363.2 millones.

Este plan incluye, según confirmó el vicepresidente José Manuel Restrepo, la reducción en un 98% en el valor de la contratación de las personas jurídicas y en un 100% de personas nuevas, pues en los primeros dos meses de gobierno la Vicepresidencia no subscribió nuevos contratos. Por lo cual, aseguran que el gasto pasó de $1364 millones a $363 millones, lo que representa un ahorro mensual de $1000.

Esto, como parte del plan de austeridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella, que según el vicepresidente José Manuel Restrepo, si los mantienen, podría generar un ahorro en personal que superaría los $12.000 millones.