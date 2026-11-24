Ante los recientes atentados en Cesar y Norte de Santander, el presidente Abelardo De De La Espriella anunció un plan para brindar ayuda inmediata a los afectados y apoyar en la recuperación de las viviendas y la infraestructura dañada.

Según el balance preliminar, en Cúcuta, el ataque contra el Comando de la Policía dejó a tres civiles heridos, entre ellos un bebé de 18 meses, más de 60 viviendas afectadas, dos viviendas destruidas y daños en la infraestructura policial y los servicios públicos.

En Curumaní, el atentado contra la estación de Policía dejó una patrullera herida y daños en la infraestructura policial.