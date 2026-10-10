Eva Ferrer cargó contra Verónica Alcocer, Petro y otros políticos: De la Espriella reaccionó

Eva Ferrer, quien trabajó como consejera presidencial para la Reconciliación en el gobierno de Gustavo Petro y fue asesora personal de Verónica Alcocer, denunció presuntos hechos delictivos en la anterior administración. De acuerdo con la española, se vio en la necesidad de hablar porque teme por su vida y necesita protección.

En una entrevista con Semana, Ferrer apuntó contra Alcocer como la “cabeza” de una supuesta red que habría hecho negocios ilícitos en los últimos cuatro años, aprovechando el poder presidencial. En esa conversación, la exasesora incluso habló de viajes polémicos a Venezuela que relacionó con presunto tráfico de drogas.

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“Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, aseguró en la entrevista.

En este punto, la exconsejera salpicó al catalán Manuel Grau, amigo de Alcocer, y al hoy senador Agmeth Escaf, al igual que a Mario Fernández Alcocer, político y primo de la exprimera dama. De acuerdo con su versión, el dinero que habrían traído de Venezuela se habría usado para una campaña política de este último.

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En cuanto al señalamiento directo sobre el supuesto negocio con drogas, Eva Ferrer dijo que “Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”.

Tras estas declaraciones se desató una ola de reacciones políticas, entre esas una de uno de los implicados, el congresista Escaf. Continúa la campaña de señalamientos de Eva Ferrer en mi contra. “Me atribuye delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten y pretende involucrarme en sus conflictos y venganzas personales. La justicia tendrá la última palabra: la demanda civil y la denuncia penal por injuria y calumnia en su contra están en curso”, aseguró.

Por otro lado, están las voces que piden investigar a fondo los señalamientos. “Señora fiscal, Luz Adriana Camargo, esto amerita la apertura de una investigación de oficio. Las denuncias de Eva Ferrer (…) son contundentes contra Verónica Alcocer. Presunto transporte de droga a Venezuela en avión oficial, ingreso de dos millones y medio de dólares y tráfico de armas en su entorno”, pidió el senador Christian Garcés, del Centro Democrático.

También desde la derecha habló el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, quien dijo que, a su juicio, la exprimera dama podría terminar en la cárcel.

El presidente Abelardo de la Espriella también reaccionó y le pidió a la Fuerza Aérea una investigación sobre las declaraciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial, sobre presunto tráfico de drogas en aviones oficiales. El mandatario también le solicitó a la Fiscalía y a autoridades de Estados Unidos asumir el caso.

Hasta el momento no se han pronunciado Verónica Alcocer ni el expresidente Gustavo Petro.