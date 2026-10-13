Declaraciones de Eva Ferrer buscan deslegitimar al progresismo y afectar reputación: Agmeth Escaf

El senador Agmeth Escaf estuvo en 6AM W en el Reporte Coronell , donde rechazó las acusaciones hechas por Eva Ferrer, quien lo ha señalado de estar relacionado con presuntos hechos irregulares alrededor de la primera dama, Verónica Alcocer. El congresista aseguró que las declaraciones buscan afectar su reputación y hacen parte de una estrategia para deslegitimar al progresismo y a sectores de oposición al Gobierno.

“Estoy convencido de que esto es una campaña de desprestigio que hace parte de una estrategia para deslegitimarnos a todos nosotros, al presidente Gustavo Petro, al progresismo”, afirmó Escaf.

Escaf manifestó que las versiones de Ferrer han cambiado con el paso del tiempo y cuestionó que se hayan difundido acusaciones que, según él, no están respaldadas por pruebas.

El congresista sostuvo que inicialmente se habló de supuestas diferencias económicas entre Ferrer y Verónica Alcocer, pero que posteriormente surgieron señalamientos relacionados con presuntas redes de tráfico de drogas, armas y dinero. Para Escaf, esa evolución de las versiones hace parte de una estrategia que busca desprestigiar a diferentes sectores políticos.

“Aquí hay alguien moviendo estos hilos, queriendo desprestigiar y dar golpes a la oposición”, aseguró.

El senador advirtió que, desde su perspectiva, esta situación puede tener consecuencias para la democracia y el Estado de derecho. “Aquí lo que está en peligro es también la democracia, mira, aquí estamos en un riesgo gravísimo de perder nuestro Estado de derecho, y que se instale aquí un estado de opinión”, manifestó.

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