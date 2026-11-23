Caracol Radio confirmó que la Unidad Nacional de Protección le quitará el esquema de seguridad a Hollman Morris, exgerente de RTVC, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó su protección.

La noticia se da en medios de ajustes a los esquemas de seguridad, como el que realizaron al periodista Daniel Coronell.

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