Unidad Nacional de Protección le quitará esquema de seguridad a Hollman Morris, exgerente de RTVC
La decisión se tomaría a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó su protección.
Caracol Radio confirmó que la Unidad Nacional de Protección le quitará el esquema de seguridad a Hollman Morris, exgerente de RTVC, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó su protección.
La noticia se da en medios de ajustes a los esquemas de seguridad, como el que realizaron al periodista Daniel Coronell.
Noticia en desarrollo.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...