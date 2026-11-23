El panorama político en Colombia registró un nuevo episodio de confrontación luego de que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, exigiera públicamente la renuncia del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. El pronunciamiento se produjo como respuesta directa a la solicitud formal que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones envió a la red social X, pidiendo la suspensión definitiva de la cuenta oficial del expresidente Gustavo Petro.

A través de su perfil en la misma plataforma digital, Quintero compartió una imagen del oficio ministerial y acompañó su publicación con un mensaje en letras mayúsculas: “YO TAMBIÉN PIDO LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE COLOMBIA ABELARDO DE LA ESPRIELLA”. En declaraciones posteriores, el exmandatario local argumentó que este tipo de requerimientos institucionales buscan restringir la participación de los sectores progresistas en el debate público.

Asimismo, Quintero cuestionó el funcionamiento de los algoritmos en plataformas digitales como X y Meta, señalando que, según su postura, estas herramientas tecnológicas tienden a favorecer la visibilidad de figuras políticas de derecha, mencionando específicamente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al propio presidente De La Espriella y al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.

Trino Daniel Quintero pidiendo renuncia de De La Espriella Ampliar Trino Daniel Quintero pidiendo renuncia de De La Espriella Cerrar

El origen de la polémica

La controversia institucional tuvo su origen el pasado 21 de noviembre de 2026, fecha en la que el expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X que decía: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, acompañado de un registro audiovisual de una movilización ciudadana ocurrida en la ciudad de Cali. Un día después, el 22 de noviembre, el MinTIC remitió una comunicación oficial al equipo de seguridad y políticas públicas de X solicitando dar de baja el perfil del exjefe de Estado.

En el documento gubernamental, la cartera ministerial argumentó que la publicación de Petro constituye una presunta incitación a la violencia y forma parte de un intento por desestabilizar el orden constitucional y las instituciones democráticas del país. Para sustentar su petición ante la empresa tecnológica, el Ejecutivo invocó antecedentes judiciales recientes, incluyendo un fallo emitido por el Consejo de Estado el 30 de octubre de 2026 relacionado con publicaciones previas del exmandatario, así como el marco legal vigente tras la posesión de De la Espriella el pasado 7 de agosto.

La iniciativa del Gobierno generó reacciones inmediatas y divididas en el espectro político nacional. Mientras diversos congresistas y líderes afines al petrismo calificaron la solicitud del ministerio como un acto de censura previa y persecución política contra la oposición, el presidente Abelardo de la Espriella reiteró en sus intervenciones públicas que su administración no tolerará llamados que, a juicio del Ejecutivo, pongan en riesgo la estabilidad democrática.

Hasta el cierre de esta publicación, la red social X no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha ejecutado acciones de bloqueo sobre la cuenta del expresidente Petro.