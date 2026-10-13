FAC adelanta inspección tras señalamientos de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) adelanta una inspección al interior de la institución tras las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, quien aseguró que en vuelos oficiales hacia Venezuela se habría transportado droga y que, en un viaje realizado en enero de 2023, habrían regresado a Colombia con 2,5 millones de dólares en efectivo.

Ferrer también habló de la supuesta existencia de fotografías de Alcocer descendiendo de una aeronave con maletas grises. Estos señalamientos no han sido comprobados y deberán ser contrastados por las autoridades.

La inspección está en curso. El procedimiento contempla revisar las actuaciones correspondientes y, si no se encuentran novedades, emitir el informe respectivo una vez concluida la revisión.

Paralelamente, contrainteligencia adelanta averiguaciones sobre el caso y no se descarta que se practiquen pruebas de polígrafo al personal que pueda tener relación con los hechos.

Las actuaciones buscan establecer si hubo irregularidades y determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con los señalamientos.