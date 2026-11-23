UNP le retiró esquema de seguridad a periodista Daniel Coronell
6AM W conoció las motivaciones de la UNP para retirarle el esquema de protección a Daniel Coronell.
UNP le retiró esquema de seguridad a periodista Daniel Coronell
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Este lunes 23 de noviembre, el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró el esquema de seguridad al periodista Daniel Coronell.
De esta manera, se le retira al periodista el vehículo blindado y dos escoltas.
Según pudo conocer Caracol Radio, entre las motivaciones de la determinación está que Coronell vive en Estados Unidos, por lo que no se puedo hacer una reevaluación de su esquema de protección.
Cabe recordar que el 18 de noviembre de 2026, Coronell fue galardonado con el premio Vida y Obra en los Premios Simón Bolívar.
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6AM W
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