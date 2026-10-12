Expresidente Gustavo Petro respondió a declaraciones de Eva Ferrer contra Alcocer

A través de un mensaje en su cuenta de X, el expresidente Gustavo Petro le respondió a su exconsejera Eva Ferrer luego de que esta hablara de un presunto tráfico de drogas que involucraría a Verónica Alcocer. “Ha sindicado a una persona, la madre de mis hijas, de delitos graves”, dijo en su trino.

De acuerdo con Petro, “el único sustento de tamaña calumnia es que la señora que entrevista la revista solo dice que alguien se lo dijo y no más. Miserables e irresponsables, aseguró. En este punto también criticó a la revista Semana por la publicación.

Lea también: Colombia pide quitarle a la Misión de la ONU en el país la vigilancia a la Reforma Rural Integral

Por otra parte, el expresidente denunció una supuesta persecución contra integrantes de los equipos de seguridad de su familia. Esto tiene relación con la capitana Kelly Lozano, quien fue edecán de Verónica Alcocer y, según Ferrer, tendría conocimiento de las posibles irregularidades.

“Así empiezan a perseguir a capitanes, coroneles y generales que solo cumplieron con el deber y la orden que les asignaron sus superiores: cuidar a la familia presidencial”, dijo al respecto.

No se pierda: Presidente De la Espriella retiró al comandante de la Policía de Santa Marta: estas son las razones

Finalmente, Gustavo Petro cargó contra el actual jefe de Estado señalando que “relaciones con el narcotráfico ha tenido Abelardo, y muchas. Viene a limpiarse sus uñas con mi honradez”.

Hasta el momento, la exprimera dama Alcocer no se ha referido a las declaraciones de quien llegó a ser su mano derecha en la anterior administración.