Este martes, 24 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella llegó desde muy temprano a la ciudad de Villavicencio y, junto su equipo, conformado por el jefe de Gabinete, Nicolás Gómez; y el ministro de Defensa, (r) Jorge Mora, realizaron un recorrido por los puntos afectados por el atentado con explosivos en la Gobernación del Meta.

De la Espriella responsabilizó a las disidencias Farc

El mandatario responsabilizó a las disidencias de las Farc, más exactamente a Antonio Medina y a alias ’Paul’ de este atentado con un vehículo, que fue robado el 12 de marzo por guerrilleros Puerto Gaitán.

Apoyo económico

Ahora, desde Villavicencio, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una inyección de recursos por $15.000 millones para la reconstrucción inmediata por las afectaciones que dejó el atentado en la Gobernación del Meta.

Los recursos serán este mismo martes.

Papel del MinSalud

Así mismo, el Ministerio de Salud asumirá los servicios de salud de las personas heridas y, por su parte, Fontur destinará $3.000 millones para apoyar el turismo y proteger la temporada navideña.

Bancóldex también ofrecerá una línea de crédito con tasa de interés del 0 % para apoyar a los comerciantes afectados.

Rehenes en Cartagena

El presidente Abelardo De La Espriella también confirmó un despliegue de los grupos especiales de la Fuerza Pública, para atender la tomar de rehenes en el almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena.

“Ya están todas las capacidades de la Fuerza Pública con grupos especiales allí. Eso va a salir bien para los secuestrados; no estoy tan seguro de que salga tan bien para los bandidos. Estamos ahí atendiendo la situación. No es que se haya presentado un secuestro por parte de un grupo terrorista; no, son bandidos que se vieron sorprendidos, no tuvieron escapatoria y entonces secuestraron a un grupo de personas”, dijo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: